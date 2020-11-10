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Gündem Adıyamanda korkunç ihmal Özel hastanenin ambulansındaki tüp alev aldı, içindeki hasta hayatını kaybetti
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Adıyaman'da korkunç ihmal: Özel hastanenin ambulansındaki tüp alev aldı, içindeki hasta hayatını kaybetti

Adıyaman’da bir hastanenin ambulansındaki oksijen tüpü alev alınca içinde bulunan 83 yaşındaki Zeynep Karakaya ağır yaralandı. 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yaşlık kadının ailesi, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Karakaya’nın oğlu Mahmut Karakaya, “Bir gün olsun ne bir mesaj nede bir telefon edip geçmiş olsun, başsağlığı dilemediler. Vefat ettikten sonra başsağlığı bile dilemediler” diye isyan etti.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı kadının çocukları, annelerinin ihmal kurbanı olduğunu iddia etti.
Yaşlı kadının çocukları, annelerinin ihmal kurbanı olduğunu iddia etti.


Olay, Ekim ayı içerisinde Adıyaman’da gerçekleşti. Zeynep Karakaya (83), iştahsızlık ve solunum problemi şikayeti üzerine yakınları tarafından özel araçla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine getirdi. Hastaneye girişi yapılan yaşlı kadın özel hastanenin ambulansı ile bazı tahliller için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişinde ambulansın içinde bulunan oksijen tüpü elektrik aksamından alev aldı. O esnada ambulansın içinde bulunan hasta Zeynep Karakaya ağır yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık görevlisi Mehmet Ali Bayır ve şoför Mahmut Kurtulmuş da yangını söndürmek isterken yaralandı.

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Kesin ölüm nedenini otopsi belirleyecek

Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan yaşlı kadına acil serviste ilk müdahale yapıldı. Yaşlı kadın bir süre sonra solunum yetmezliği ve yanıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda solunum yetmezliği ve yanık tedavisi gören Zeynep Karakaya, 22 gün sonra hayatını kaybetti. Zeynep Karakaya, otopsinin ardından Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Karakaya’nın kesin ölüm sebebi otopsi raporunda belli olacak.

Oğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu


Zeynep Karakaya’nın yakınları özel hastanenin ambulansında bulunan cihazların bakımının yapılmamasından dolayı ölüme sebep olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep Karakaya’nın oğlu Mahmut Karakaya, acil servis girişinde yaşanan olayın ardından annesinin vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, hastane yöneticilerine sitem etti. Mahmut Karakaya, “Bir gün olsun ne bir mesaj nede bir telefon edip geçmiş olsun, başsağlığı dilemediler. Vefat ettikten sonra başsağlığı bile dilemediler” dedi.

3 kardeşin yangında ölümünde korkunç ihmal iddiası: Soruşturma başlatıldı
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Hastane yönetimi açıklama yapmadı


Yaşlı kadının diğer oğlu Mehmet Karakaya da olay anını anlatarak, “Annemi ambulansa bindirdiler, ben de arabamla onları takip ettim. Acile geldiğimde her yer duman içindeydi” ifadelerini kullandı. Hastane yöneticileriyle yapılan telefon görüşmesinde, konu ile ilgili adli süreç devam ettiğinden dolayı açıklama yapmak istemedikleri belirtildi.

Duvar örerken kırılan parmağı kangren oldu: Kesilen parmağı nedeniyle 'ihmal' soruşturması açıldı
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Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Ali Yüksel, 6 Ekim akşamı, evinin çevresinde inşa edilen duvara taş dizmeye başladı. Ancak taşlardan biri, Yüksel’in sağ elinin orta parmağını kesti. Ali Yüksel, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İddiaya göre, hastanede yapılan pansumanın ardından Yüksel, evine döndü. 2 gün sonra ise parmağının renginde kararma olduğunu fark edip, yeniden hastaneye gitti.
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Yapılan kontrollerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Yüksel’in parmağın kangren olduğu tespit edildi. Parmak ameliyatla kesildi.
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Halen tedavi altında olan Yüksel ile ailesi, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiasıyla şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı.
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Ali Yüksel, “Bahçede duvar yaparken düşen taş parmağımı kesti. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne gittim. Parmağıma bolca tentürdiyot döktüler. Ben de onlara parmağımı uyuşturup, temizlemelerini söyledim. Sonra parmağıma dikiş attılar, yara sarılarak, kapatıldı. Daha sonra beni eve gönderdiler. İki gün sonra parmağımın karardığını gördüm. Tekrardan acile gittim. Bana ortopediye gitmem gerektiği söylendi. KTÜ aciline geldim, ortopediye yönlendirildim. Parmağım kangren olduğu için acilen ameliyata alındım. Enfeksiyon doktoru parmağımın kesilmesine karar verdi. Çünkü burada hayati tehlike söz konusuydu” dedi.
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İlk tedavisinde ihmal olduğunu öne süren ve taburcu olduktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulanacağını söyleyen Yüksel, “Parmağımı kestiler. Bir haftadır tedavi görüyorum. İhmal, uzuv kaybına neden oldu. Dikkatli olsaydılar, parmağımı temizleseydiler parmağımı kaybetmeyecektim. Parmağım ezik değildi, kesilmişti. Temizlemesi de kolay olurdu. Benim başım yandı, başkalarının yanmasın. Hastaneden çıktığımda suç duyurusunda bulunacağım.” diye konuştu.
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Duvar örerken kırılan parmağı kangren oldu: Kesilen parmağı nedeniyle 'ihmal' soruşturması açıldı
Trabzon'da evinin etrafına duvar örmek isteyen 61 yaşındaki Ali Yüksel'in sağ elinin orta parmağını taş kesti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Yüksel'in kesilen parmağına dikiş atılıp, pansuman yapıldı. Ancak 2 gün sonra kangren olduğu ortaya çıkan parmak, ameliyatla kesildi. Ali Yüksel'in şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, ihmali olduğu öne sürülen personelle ilgili soruşturma başlattı.


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