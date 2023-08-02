İsveç Fahri Konsolosluğu'na vize saldırısı

İsveç ve Danimarka, Birleşmiş Milletler'den ve dünyadan gelen tepkilere rağmen, Kur'an'a yönelik saldırı ve hakaretleri 'koruma'yı sürdürüyor. Danimarka ve İsveç'te dün de polis koruması altında, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi. Kopenhag'da İslam karşıtı bir grup Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç'te ise İslam düşmanı Irak asıllı Salwan Momika yine sahnedeydi.