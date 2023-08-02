İsveç Fahri Konsolosluğu'na vize saldırısı

Ağrı nüfusuna kayıtlı saldırgan Z.Ö. polis ekipleri tarafından böyle gözaltına alındı.
İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na giden bir kişi, vize alamayınca görevlilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 Türk çalışan yaralandı. Alınan bilgiye göre zihinsel engelli olduğu belirtilen Z.Ö., saat 12.45’te Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu’na geldi.
Vize işlemleri için görevlilerle görüşen Z.Ö., istediği sonucu alamayınca yanında getirdiği tabancayla konsolosluk çalışanlarına ateş açtı. Saldırıda Türk vatandaşı konsolosluk görevlisi Emine T. göğsünden ve bacağından aldığı kurşunlarla yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan Emine T. ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Z.Ö. ise olay yerine gelen polis tarafından saldırıda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç Fahri Konsolosluğu’na yapılan silahlı saldırıyı ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulunda. Saldırıyı kınayarak yaralı Emine T.’ye acil şifalar dileyen Tunç şu ifadeleri kullandı: “Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır.”