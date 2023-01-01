|
Gündem
İsveçli Bakan Türkiye'ye geleceğini açıkladı: Sabırsızlıkla bekliyorum
Gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini açıklayan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ankara'ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyor ve sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
16:48 . 19/01/2023 Perşembe
AA
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson

İsveç Savunma Bakanı
Pal Jonson
, gelecek hafta sonu Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Jonson, başkent Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile basın toplantısı düzenledi.

Pal Jonson, toplantıda "Milli Savunma Bakanı (Hulusi) Akar'dan Ankara'ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyor ve sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile NATO'ya üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan anlaşmaya da değinen Jonson, "Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalandı, bunun uygulamasında mesafe kaydedildi." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te dün gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Akar, Pal Jonson'un olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek." açıklamasını yapmıştı.



#İsveç
#Pal Jonson
#NATO
39 dakika önce
default-profile-img
İsveçli Bakan Türkiye'ye geleceğini açıkladı: Sabırsızlıkla bekliyorum
Devler Kvaratskhelia'nın peşinde
İngiltere Premier Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor
Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş’ü kim oynuyor?
Samsunspor, Eyüpspor karşısında kazanarak avantaj yakalamak istiyor
Kazakistan’da Meclis feshedildi: Erken seçim kararı alındı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.