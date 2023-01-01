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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. Basın açıklamasının ardından dua yapılırken kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

23:19 . 22/01/2023 Pazar
AA
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Ellerinde Türk bayrağı ve AGD flamalarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yanında toplanan kalabalık,
"Kur'an'a uzanan eller kırılsın"
,
"Avrupa değil İslam birliği"
sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan protesto gösterisinde basın açıklamasını AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptı.Rasmus Paludan'ın daha önceki eylemlerini hatırlatan Yaroğlu, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının da devlet korumasında ve polis eşliğinde gerçekleştirdiğini söyledi.

İsveç devletinin ifade özgürlüğü adı altında Kur'an'a hakaret edenlere sahip çıkarak olayın faillerinden olduğunu anlatan Yaroğlu, Müslüman ülkelerin liderlerini saldırıya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Basın açıklamasının ardından dua yapılırken kalabalık sloganlar atarak dağıldı.Öte yandan İsveç Konsolosluk binasından bir kadının mum yakarak pencere önüne koyduğu görüldü.Bir süre protesto gösterisini izleyerek cep telefonuyla kayda alan kadın daha sonra pencere önünden ayrıldı.



#İsveç
#Protesto
#AGD
39 dakika önce
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor
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