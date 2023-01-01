İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor

İsveç'teki alçak eyleme tepkiler çığ gibi büyüyor. Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Stokholm'deki Türk Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim'i yakması ve İsveç makamlarının eyleme müsaade etmesi AK Parti Ankara Gençlik Kolları, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve sivil toplum kuruluşları üyesi yaklaşık 300 kişi tarafından Ankara'da protesto edildi.