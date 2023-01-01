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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam ülkeleri tepki gösterdi.
Dünya genelinde çok sayıda ülke, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç'te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir dille kınadı. İİT Genel Sekreteri Taha, yayımladığı yazılı açıklamada, Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenani, bazı Avrupa ülkelerinin, sözde ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle aşırılık yanlılarının İslami değerlere hakaret etmesine izin verdiğini belirterek, söz konusu ülkelerin İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırdıklarını ifade etti.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamak için 1 milyon imza toplanarak İsveç Büyükelçiliğine iletilmesi çağrısı yaptı. Sadr, yazılı açıklamasında, cuma namazında imamların İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "sert bir şekilde" kınamasını ve kentin merkezine Kur'an-ı Kerim anıtı dikilmesini talep etti.
Suudi Arabistan yönetimi, İsveç makamlarının, aşırı sağcı kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesini kınayarak, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığının yayımladığı kınama açıklamasında da dinlere hakarette bulunan, nefret söylemini ve şiddeti körükleyen bu tür eylemleri yaymanın tehlikelerine işaret edildi. Hoşgörü ve barış içerisinde birlikte yaşama değerlerine sahip çıkılması, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerle tüm dinlere ve kutsal değerlere yönelik hakaretlerin önlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür eylemlerin, inanç özgürlüğü, ötekine saygı, insan hakları ve temel özgürlüklere ait değerlerle bağdaşmadığı belirtildi.
Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da Müslümanlara karşı provokasyonu yansıtan bu saygısızca eylem konusunda uyardı. Deryan, yaptığı açıklamada, İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenlerden hesap sorulması ve gereken cezanın verilmesi çağrısında bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.
Bu eylemin, insan haklarına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür çirkin eylemlerin toplumların arasında hoşgörü değerlerinin yayılması ve birlikte yaşamaya dair olumlu çabaları baltaladığı vurgulandı.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsveç hükümetinin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesini Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı olarak şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, dini kutsallara yönelik bu eylemin dünyadaki tüm Müslümanları kışkırtma girişimi olduğu ifade edildi. Nefreti aşılayan ve birlikte yaşamayı tehdit eden bu gibi radikal eylemlerin de kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, İslam'a yönelik nefret eylemlerine karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.
Yemen Dışişleri Bakanlığı da söz konusu eyleme tepki gösterdi. Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlanan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Stockholm'de aşırılık yanlısı birinin, Müslümanları açıkça tahrik ederek Kur'an-ı Kerim yakması kınandı. Öte yandan Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Lübnan'daki Hizbullah da söz konusu olayı kınayan açıklamalarda bulundu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında, aşırı sağcı politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının nefret suçu olduğu ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı belirtildi.
Rusya Müslümanları ve Hristiyanları, İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması "barbarlık" olarak nitelendirilerek, bunun Rusya Müslümanlarınca şiddetle kınandığı bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hamas ve Yemen'deki Husiler, Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'in yakılması sert şekilde kınanarak, İslam dünyasındaki hükümetlere kararlı tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulunuldu.
ABD’de yaklaşık 155 Türk derneğinin çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı. TASC Eş Başkanı Melih Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, bunun ifade özgürlüğü değil, nefret suçu kapsamında olduğunu ifade ederek eylemi kınadı.
Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı. Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin, medeni insanın Kur'an-ı Kerim'e duyduğu saygıyı azaltmayacağı ve kutsal kitabın, tüm insanlık için yol gösterici olmaya devam edeceği vurgulandı.
Batı Trakya'da Türk azınlık kurum ve kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.