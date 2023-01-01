İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam ülkeleri tepki gösterdi.

Dünya genelinde çok sayıda ülke, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.





Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleriyle kınadı.





Bakanlığın yayımladığı açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.





İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç'te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir dille kınadı. İİT Genel Sekreteri Taha, yayımladığı yazılı açıklamada, Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.





İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenani, bazı Avrupa ülkelerinin, sözde ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle aşırılık yanlılarının İslami değerlere hakaret etmesine izin verdiğini belirterek, söz konusu ülkelerin İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırdıklarını ifade etti.

Irak

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamak için 1 milyon imza toplanarak İsveç Büyükelçiliğine iletilmesi çağrısı yaptı. Sadr, yazılı açıklamasında, cuma namazında imamların İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "sert bir şekilde" kınamasını ve kentin merkezine Kur'an-ı Kerim anıtı dikilmesini talep etti.





Suudi Arabistan

Suudi Arabistan yönetimi, İsveç makamlarının, aşırı sağcı kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesini kınayarak, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.





Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur olay, dünyada 2 milyardan fazla Müslüman'ın duygularına yönelik tehlikeli bir kışkırtma ve provokasyondur." ifadesine yer verildi. Katar'ın inanç, ırk, dine dayalı her türlü nefret söylemini ve siyasi anlaşmazlıkların kutsal değerlerle ilişkilendirilmesini reddettiği vurgulandı.





Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığının yayımladığı kınama açıklamasında da dinlere hakarette bulunan, nefret söylemini ve şiddeti körükleyen bu tür eylemleri yaymanın tehlikelerine işaret edildi. Hoşgörü ve barış içerisinde birlikte yaşama değerlerine sahip çıkılması, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerle tüm dinlere ve kutsal değerlere yönelik hakaretlerin önlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür eylemlerin, inanç özgürlüğü, ötekine saygı, insan hakları ve temel özgürlüklere ait değerlerle bağdaşmadığı belirtildi.





Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu olaya tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında, Stockholm'deki olay "insan haklarına ve farklı dinlerin mensuplarının barış içerisinde birlikte yaşaması ilkesine yönelik aleni bir saldırı ve dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın duygularını inciten ırkçı bir eylem" olarak değerlendirildi.





Lübnan

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da Müslümanlara karşı provokasyonu yansıtan bu saygısızca eylem konusunda uyardı. Deryan, yaptığı açıklamada, İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenlerden hesap sorulması ve gereken cezanın verilmesi çağrısında bulundu.





Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.





Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, İsveç Krallığı kamu makamlarının temsilcilerinin gözleri önünde Malmö ve Linköping şehirlerinde Kur'an-ı Kerim nüshalarının İsveçli aşırılık yanlıları tarafından yakılmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.





Açıklamada, "bu menfur eylemin, Müslümanların duygularını kışkırttığına" vurgu yapılarak, kin ve nefret uyandırdığı kaydedildi.

Bu eylemin, insan haklarına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür çirkin eylemlerin toplumların arasında hoşgörü değerlerinin yayılması ve birlikte yaşamaya dair olumlu çabaları baltaladığı vurgulandı.





Fas

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsveç güvenlik güçlerinin gözü önünde gerçekleşen bu kabul edilemez eyleme İsveç makamlarının izin vermesinin şaşkınlık verici olduğu" ifade edildi. Açıklamada, İsveç makamlarından Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal sembollerine zarar verilmemesi için müdahale etmeleri istendi.





Libya

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsveç hükümetinin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesini Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı olarak şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, dini kutsallara yönelik bu eylemin dünyadaki tüm Müslümanları kışkırtma girişimi olduğu ifade edildi. Nefreti aşılayan ve birlikte yaşamayı tehdit eden bu gibi radikal eylemlerin de kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, İslam'a yönelik nefret eylemlerine karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.





Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığı da söz konusu eyleme tepki gösterdi. Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlanan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Stockholm'de aşırılık yanlısı birinin, Müslümanları açıkça tahrik ederek Kur'an-ı Kerim yakması kınandı. Öte yandan Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Lübnan'daki Hizbullah da söz konusu olayı kınayan açıklamalarda bulundu.





Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında, aşırı sağcı politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.





Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur’an-ı Kerim yakılmasını "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslüman'ın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.





KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, "Bu türden çağ dışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdittir, dünya barışını dinamitlemektir." ifadesini kullandı.





Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının nefret suçu olduğu ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı belirtildi.





Rusya Müslümanları ve Hristiyanları

Rusya Müslümanları ve Hristiyanları, İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması "barbarlık" olarak nitelendirilerek, bunun Rusya Müslümanlarınca şiddetle kınandığı bildirildi.

Senegal

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın alçakça eylemini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Sall, "iğrenç" olarak nitelediği İslamofobi ve Müslüman karşıtlığıyla ödün vermeden mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.





Sivil toplum kuruluşları

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hamas ve Yemen'deki Husiler, Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.





Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'in yakılması sert şekilde kınanarak, İslam dünyasındaki hükümetlere kararlı tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulunuldu.





İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), olayı kınayarak "Bu eylem, polis korumasında ona izin veren İsveç otoriteleri için de bir utanç kaynağıdır." açıklamasını yaptı.





ABD’de yaklaşık 155 Türk derneğinin çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı. TASC Eş Başkanı Melih Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, bunun ifade özgürlüğü değil, nefret suçu kapsamında olduğunu ifade ederek eylemi kınadı.





Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı. Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin, medeni insanın Kur'an-ı Kerim'e duyduğu saygıyı azaltmayacağı ve kutsal kitabın, tüm insanlık için yol gösterici olmaya devam edeceği vurgulandı.





Batı Trakya'da Türk azınlık kurum ve kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.



