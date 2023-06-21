İsveç'ten Türkiye açıklaması: Ne istiyorlarsa yaptık

Tobias Billstörm
Şimdi TBMM’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylama sürecini başlatması gerekiyor” diye konuştu. Billstörm, İsveç’in Temmuz ayında Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne kadar üyeliğin onaylanacağı konusunda umutlu olduklarını ancak bir “B Planı”nın olmadığını söyledi.
İsveç’in NATO’ya üyeliği
Geçtiğimiz Nisan ayında Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği onaylanmış Finlandiya ile birlikte başvuru yapan İsveç’in üyeliği ise terörle mücadele yasaları nedeniyle henüz onaylanmamıştı. Türkiye, İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep etmiş, bunun üzerine İsveç 1 Haziran’da terör örgütlerine üyeliğini suç kapsamına alınmasını öngören yasayı yürürlüğe sokmuştu.