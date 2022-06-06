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ANKARA

İtalya'ya PKK tepkisi: Büyükelçi Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Haber Merkezi DHA
İtalyaya PKK tepkisi: Büyükelçi Marrapodi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz günlerde bir yürüyüşte bulundu.

PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı, örgüt elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

  • Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022'de Roma'da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

    Türkiye'nin PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede ayrıca, terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK yandaşları İtalya sokaklarında gösteri düzenledi
DÜNYA
Terör örgütü PKK yandaşları İtalya sokaklarında gösteri düzenledi

Terör örgütü PKK yandaşları İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri düzenledi
OYNAT 00:22
Terör örgütü PKK yandaşları İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri düzenledi
Avrupa, terör örgütlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK yandaşları, İtalya'nın başkenti Roma'da ellerinde terör örgütünü temsil eden paçavra ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyarak gösteri düzenledi.

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, sosyal medya hesabından gösteriye destek veren skandal bir açıklama yaptı.

Orlando, 'Kürdistan Türk işgaline karşı ulusal gösteri bu öğleden sonra Roma'da yapılacak. Barış hakkını savunmak için bu girişime katılıyorum. Palermo hakların şehri, Kürt halkına olan yakınlığını ifade eder. Huzurlu bir gelecek için çalışıyoruz.' ifadeleri kullandı.

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