Gündem İtirafçı 19 mahrem sorumlu daha önce tespit edilmemiş 300 FETÖcünün ismini verdi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İtirafçı 19 'mahrem sorumlu' daha önce tespit edilmemiş 300 FETÖ'cünün ismini verdi

Konya merkezli 26 ilde örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 zanlıdan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüphelinin, "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen ve daha önce tespit edilememiş yaklaşık 300 kişinin ismini verdiği bilgisine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 26 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 3'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Ankesörde 952 itirafçı
GÜNDEM
Ankesörde 952 itirafçı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 19 şüpheli ile diğer 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüphelinin, "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen ve daha önce tespit edilememiş yaklaşık 300 FETÖ üyesinin ismini verdiği öğrenildi.

Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 26 Kasım'da örgütün TSK'nin içine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, şüphelilerden 25'i gözaltına alınmıştı.

Üniformaylaevimize dönmeye çekiniyoruz

Üniformayla
evimize dönmeye çekiniyoruz

​Fransa'da eylemcilerden polislere tehdit mektupları.
Ucuz dönerde hile

Ucuz dönerde hile

Çöpe atılan yağları kullanıyorlar.
300 FETÖcünün ismini verdi

300 FETÖ'cünün ismini verdi

​19 itirafçı mahrem sorumlu, örgüt üyelerini deşifre etti.
Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Hamile eşini yaralayan adam "Pişmanım" dedi.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Rumlar siyasi manevra peşinde!

Rumlar siyasi manevra peşinde!

Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlığın çözümü için adres Lahey değil.

Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

'Mini askerler' göreve hazırlanıyor, görüntüleri paylaşıldı.
Atina krizi tırmandırıyor

Atina krizi tırmandırıyor

Libya'nın büyükelçisi Yunanistan'dan sınırdışı ediliyor.
Askerliğini <br>bitirmesi gerek

Askerliğini
bitirmesi gerek

​Mustafa Cengiz'den ilginç Diagne açıklaması.
Harekete<br>geçme zamanı

Harekete
geçme zamanı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.
18,4 ton siyanür<br>ele geçirildi

18,4 ton siyanür
ele geçirildi

​Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.
Bir ilk bozuluyor

Bir ilk bozuluyor

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verilmişti.
Van'a naklediliyor

Van'a naklediliyor

​Ceren'in katili Şırnak Cezaevi'ni kabul etmedi, araçta tepki gösterdi.
Susturun<br>artık bu çocuğu

Susturun
artık bu çocuğu

Otizmli çocuktan rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı.
Açık cezaevine<br>alınmasına soruşturma

Açık cezaevine
alınmasına soruşturma

Bakan Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.
"Savaş şimdi<br>değilse ne zaman?"

"Savaş şimdi
değilse ne zaman?"

​Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan basınını çıldırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.