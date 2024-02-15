İTO Başkanı Avdagiç 'İstanbul'un kaybedecek 5 yılı yok' diyerek açıkladı: İşte kentsel dönüşüm için 16 öneri

Asgari ücret ocak zammı için geri sayım başladı. Nefesler tutuldu... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Yeni asgari ücret bu hafta belli olacak. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde de hesaplar değişecek. Üçüncü asgari ücret toplantısıyla birlikte 2024 asgari ücret ocak zammı da netleşecek. Peki, asgari ücret ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret için kulislerde birçok senaryo dolaşırken konuyla ilgili bir açıklama da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi. Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki şehirlerde asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirtti. Böylelikle İstanbul'da oturana farklı, 6. Bölge'de yer alan Kars'ta oturan asgari ücretliye farklı zam oranı uygulanacak. İşte tüm detaylar...