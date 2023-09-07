İttifaka rest çekip CHP'yi yerden yere vuran Akşener'e Usluer'den cevap: 15 vekil verdik borcunuz bitmedi

Seçim yenilgisinin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaptığı açıklamalarla yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere her ilde kendi adaylarıyla yarışacaklarını duyuran Akşener, CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulundu.









Katıldığı canlı yayında, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek." Yedili Masa'ya rest çeken Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık." açıklamasıyla da CHP'yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 60 vekil teklifi

Meral Akşener, mayıs ayında yapılan seçimlerin öncesinde vekil pazarlıklarının yapıldığını da itiraf etti.

"Seçimden önce Kılıçdaroğlu geldi, size 60 vekil verelim hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık." sözleriyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine 60 vekil teklif ettiğini söyleyen Akşener, "4 lider Kemal Bey'in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, 'tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın' dedi. Masadan kalktım." ifadelerini kullandı.

Yedili Masa'ya çektiği restin fitilini 26 Ağustos'taki açıklamalarında ateşleyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sert sözlerle yaptığı restine cevap ise CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer cevap verdi.

"CHP 15 vekil vermeseydi seçime giremeyeceklerdi"

CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı canlı yayında İYİ Parti'yi eleştiren Usluer, Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

Usluer, İYİ Parti'nin 2018'deki seçimlere CHP'nin verdiği 15 vekil sayesinde girebildiğini ve vekillerin ağlaya ağlaya gittiğini ifade eden Usluer şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti henüz teşkilatlanmasını bitirmemişti ve CHP grup kurmaları adına 15 milletvekili vermeseydi 2018 seçimlerine İYİ Parti giremeyecekti. Bizim milletvekillerimiz ağladı üzüldüler İYİ Parti'ye gittikleri için. Bu vekiller İYİ Parti'ye verilmeseydi TBMM'ye giremeyeceklerdi. O seçimde İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldı. Seçim barajının altında kaldı ve ittifak içinde seçime girmeseydi yine kazanamıyordu."

"Bir kalemde silip 'Biz borcumuzu ödedik' diyemezler"

İYİ Parti'nin 15 vekille ittifak içinde oldukları için baraja takılmayıp TBMM'ye girdiğini anımsatan Usluer, Akşener'in 2022 yılında yaptığı, "Tüm borçlarımızı 31 Mart'taki seçimlerde ödedik. Hatta alacaklı hale döndük." sözlerine atıfta bulunarak, "Bu nasıl ödenir bilmiyorum. Bunu bir kalemde silip "Biz borcumuzu ödedik" diyemezler. Bu para değil ki.." dedi.

"Denizli ve Balıkesir'i İYİ Parti'ye bıraktık ama kazanamadılar"

CHP Eski Milletvekili Gaye Usluer, İYİ Parti'yi topa tuttuğu açıklamalarını 2019 seçimlerinde CHP'nin kuvvetle kazanacağını belirttiği Denizli ve Balıkesir'in İYİ Parti'ye bırakıldığını ancak başarısız olunduğunu hatırlatıp, "Denizli ve Balıkesir'de CHP adayları kazanabilecekken fedakarlık yapılarak İYİ Parti'ye bıraktık ama onu da kazanamadılar." sözleriyle sürdürdü.





"Hayatımın en büyük pişmanlığı" demişti





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Usluer'in bahsettiği 15 milletvekili için yaptığı açıklamada "CHP'den aldığımız 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Akşener, 2022 yılının eylül ayında yaptığı bir konuşmasında Kılıçdaroğlu'na 15 milletvekili için her zaman teşekkür edeceğini ancak parti olarak kimseye borçlu olmadıklarını dile getirmişti.



