İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapanmıyor naklediliyor: Rektörlük yeni bina inşa edebilir

Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 60 yıl boyunca eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Ziya Kalkavan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde mevcut okulun kullanımında olan tarihi binada 2019-2020 eğitim öğretim yılında İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. İki okulun aynı yerleşke içerisinde yer alması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önüne geçiyor. Bakanlık bu kapsamda İTÜ MTAL’nin taşınmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, İTÜ MTAL, ya İTÜ Rektörlüğü tarafından üniversite yerleşkesi içerisindeki belirlenecek bir binaya taşınacak ya da İTÜ Rektörlüğü tarafından okul için yeni bir bina inşa edilecek. Bu kapsamda alınması gereken tedbirlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Okul 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul edecek.