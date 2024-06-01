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İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapanmıyor naklediliyor: Rektörlük yeni bina inşa edebilir

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Üniversitesi'nin (İTÜ) protokolüyle kurulan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapatılacağı gündeme geldi. Bakanlık kaynakları okulun kapatılmayacağını, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için, İTÜ yerleşkesi içerisindeki başka bir binaya ya da başka bir lokasyondaki binaya nakledileceğini söyledi. Ayrıca İTÜ Rektörlüğü'nün yeni bir bina inşa etmesi de gündemde.

Ankara
10:16 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 60 yıl boyunca eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Ziya Kalkavan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde mevcut okulun kullanımında olan tarihi binada 2019-2020 eğitim öğretim yılında İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. İki okulun aynı yerleşke içerisinde yer alması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önüne geçiyor. Bakanlık bu kapsamda İTÜ MTAL’nin taşınmasına yönelik çalışma yürütüyor.

YA TAŞINACAK YA DA YENİ BİNA İNŞA EDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde de basında, İTÜ MTAL'nin kapatılacağına yönelik haberler yer aldı. MEB kaynakları okulun kapatılmayacağını, farklı bir binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Kaynaklar, meslekî ve teknik eğitim veren iki okulun farklı yönetimle aynı yerleşke içerisinde olmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından uygun olmadığını söyledi.

Bu kapsamda, İTÜ MTAL, ya İTÜ Rektörlüğü tarafından üniversite yerleşkesi içerisindeki belirlenecek bir binaya taşınacak ya da İTÜ Rektörlüğü tarafından okul için yeni bir bina inşa edilecek. Bu kapsamda alınması gereken tedbirlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Okul 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul edecek.

#İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
#MEB
#Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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