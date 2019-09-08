İTÜ mezunu gencin vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

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Meteorolojiden yarın için yağış uyarısı

Meteorolojinin yeni hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleriyle Hatay'ın kuzeybatı kıyılarında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.