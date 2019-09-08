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İSTANBUL

İTÜ mezunu gencin vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki elektrik mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Halit Ayar
Halit Ayar

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İTÜ'den bu sene mezun olan elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

  • Polis, çevrede yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
  • Beyoğlu ve Fatih'te adreslerine düzenlenen baskında şüpheli E.Y. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

OLAY

Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirmiş, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

  • Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

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