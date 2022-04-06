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Gündem İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu Mücadele edeceğim
POLİTİKA

İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: Mücadele edeceğim

İYİ Parti'de önce grup başkanvekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni açıklamalarda bulundu. Partisi adına mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Ağıralioğlu, "Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: Mücadele edeceğim
İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu

Özellikle HDP'ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı. Birçok ismin partinin A takımından uzaklaştırıldığı görev değişiminde, birçok parti organı ise doğrudan Akşener'e bağlanmıştı.

Kılıçdaroğlu istedi Akşener görevden aldı

Ağıralioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevden alındığı öne sürülmüştü.

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Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.


'Sayın genel başkanımla görüşeceğim'


Daha önce Akşener'e kırgın olduğunu beşiten Ağıralioğlu yeni açıklamalarda bulundu. Partisi adına mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğine söz veren İYİ Parti'li vekil şu ifadeleri kullandı: "Son divan değişikliği hamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim."

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