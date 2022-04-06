İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: Mücadele edeceğim

Özellikle HDP'ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı. Birçok ismin partinin A takımından uzaklaştırıldığı görev değişiminde, birçok parti organı ise doğrudan Akşener'e bağlanmıştı.

Kılıçdaroğlu istedi Akşener görevden aldı

Ağıralioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevden alındığı öne sürülmüştü.

GÜNDEM İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ - PKK zil takıp oynuyor

OYNAT 00:52 Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.



CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





'Sayın genel başkanımla görüşeceğim'





Daha önce Akşener'e kırgın olduğunu beşiten Ağıralioğlu yeni açıklamalarda bulundu. Partisi adına mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğine söz veren İYİ Parti'li vekil şu ifadeleri kullandı: "Son divan değişikliği hamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim."

REKLAM