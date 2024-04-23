İYİ Parti Ankara İl Başkanı Önder istifa etti: Yeni genel başkanın eli rahatlasın

"31 Mart'ta seçimlerin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin olurlarıyla atandığım, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum.