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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Önder istifa etti: Yeni genel başkanın eli rahatlasın

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, yeni seçilecek genel başkanın elini rahatlatmak maksadıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

18:18 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener - Akif Sarper Önder
Meral Akşener - Akif Sarper Önder

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceğini anımsattı.

"Yeni genel başkanın eli rahatlasın"

Önder, yeni seçilecek genel başkanın elini rahatlatmak maksadıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kurultayın hayırlı olmasını dileyen Önder, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta seçimlerin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin olurlarıyla atandığım, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum.

Birbirinden kıymetli genel başkan adayı ağabeylerimizle öncesinde yapmış olduğum görüşmelerimde kendilerine de bildirdiğim bu kararımın tek nedeni, yeni seçilecek olan genel başkanımızın elini rahatlatarak, yeni dönemde çalışmak isteyebileceği bir partilimin Ankara İl Başkanlığı görevine getirilme düşünceleri için imkan verebilmektir."



#İYİ Parti
#Ankara
#Akif Sarper Önder
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