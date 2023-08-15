'İYİ Parti Ankara ve İstanbul adaylarını belirledi' iddiası: İki isme kesin gözüyle bakılıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kavuncu, yerel seçimlere tek girme arzunun teşkilat içerisinde çok yüksek seviyede olduğunu ifade ederek, "teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim" dedi.