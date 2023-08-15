'İYİ Parti Ankara ve İstanbul adaylarını belirledi' iddiası: İki isme kesin gözüyle bakılıyor

İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker'i belediye başkan adayı yapacağı öne sürüldü.
Genel seçimlerde İYİ Parti'nin tüm itirazlarına rağmen adaylıkta direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından iki parti arasında büyük bir gerilim yaşandı.
Partililer, yerel seçimlerde de CHP ile hareket edilirse yine kaybedeceklerini belirterek olası bir ittifaka karşı çıkıyor.
CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken İYİ Parti'de de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.