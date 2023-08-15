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'İYİ Parti Ankara ve İstanbul adaylarını belirledi' iddiası: İki isme kesin gözüyle bakılıyor

Yerel seçimlerde CHP ile ittifaka sıcak bakmayan İYİ Parti'nin, İstanbul ve Ankara adaylarını belirlediği öne sürüldü. İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker ismine kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

11:58 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker'i belediye başkan adayı yapacağı öne sürüldü.

İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker'i belediye başkan adayı yapacağı öne sürüldü.

Genel seçimlerde İYİ Parti'nin tüm itirazlarına rağmen adaylıkta direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından iki parti arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Partililer, yerel seçimlerde de CHP ile hareket edilirse yine kaybedeceklerini belirterek olası bir ittifaka karşı çıkıyor.

CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken İYİ Parti'de de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

'İki isme kesin gözüyle bakılıyor'

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti’ye ilişkin verdiği kulis bilgisinde
“Herhangi bir ittifak olmaz ise iki isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu”
ifadelerini kullandı.

'Akşener bazı şerhler düşecek'

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya ilişkin de
"İYİ Parti’de Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul’da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceğine dair şerh düşecek."
dedi.



#İYİ Parti
#Ankara
#İstanbul
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