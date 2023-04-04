İYİ Parti bakanlıktan umudu kesti: 35 vekil yeniden aday adaylığı başvurusu yaptı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı için yarışacak isimler belli olurken milletvekili aday listeleri henüz belli olmadı.

Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partileri arasındaki “tekli” ya da “çoklu” çatı seçenekli ittifak içinde ittifak görüşmelerinin henüz sonuç vermediği Millet İttifakı’nda, bu partilerin CHP listelerinden milletvekili çıkarabileceği öngörülüyor. Aynı durum Demokrat Parti için de geçerliyken, yalnızca İYİ Parti kendi listesiyle giriyor. İYİ Parti'de alınan bu kararın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

35 vekil yeniden başvuru yaptı

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti'nin 35 milletvekili, bir sonraki dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yalnızca Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

"Bakanlık beklentileri yok" yorumları yapıldı

İYİ Parti'de yaşanan bu durum partinin herhangi bir bakanlık beklentisinin olmadığı yorumlarına sebep oldu.











