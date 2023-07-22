İYİ Parti de Bay Kemal'e cephe açtı

Seçimlerdeki hezimetin muhalefet cephesinde yol açtığı deprem devam ediyor. CHP’de değişim isteyen muhaliflerin yarattığı kargaşa, eski 6’lı Masa ortağı İYİ Parti’yi de harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun blokajıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösteremeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’deki iç kavgada da aynı ismi desteklemenin işaretlerini vermeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun önceki gün bir TV programında 6’lı Masa’daki ortaklarından habersiz koltuk dağıttığını itiraf etmesi, hesap sormak ve intikam almak için Akşener’e istediği fırsatı verdi. İYİ Partili isimler art arda zehir zemberek açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu.





ADAYLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha önce “3 bakanlık ve MİT Başkanlığı” için protokol imzalandığını açıklamıştı. CHP kurmaylarının bile haberinin olmadığı protokole ise en sert tepki mart seçimleri için yeniden arayı bulmaya çalıştığı İYİ Parti’den yükseldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum” dedi.





KOYUN PAZARLIĞI GİBİ!

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise “Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu” açıklamasında bulundu. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan da, “Bir kişinin inadı ile işi bu noktalara getirenler, al takke ver külah diyerek konuyu koyun pazarlığına çevirenler, onlara pervasızca destek çıkanlar; tarih önünde suçludurlar, mesuldürler” dedi.

Kılıçdaroğlu’na eski ortaklarından Gelecek Partisi ve DEVA’dan da sert tepkiler vardı. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamamasından dolayı, “İyi ki olmamış” açıklamasında bulundu. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Kılıçdaroğlu’na tepkisini “Kaygılarımız hep vardı ama hiçbirisi tünelin sonundaki demokrasi ışığından daha değerli değildi. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı’’ tepkisini gösterdi.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında yapıldığı iddia edilen “gizli protokol”den haberleri olmadığını söyledi.



