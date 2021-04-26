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Gündem İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Bidenı değil hükümeti suçladı
POLİTİKA

İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanması sonrası İYİ Parti de ittifak ortağı CHP gibi hükümeti suçladı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kararın 'hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığı' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İYİ Parti de soykırım ifadesini kullanan Bidenı değil hükümeti suçladı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

ABD Başkanı Joe Biden, “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Biden'ın skandal kararına tepkiler sürerken, İYİ Parti'den ABD yerine hükümeti suçlayan bir açıklama geldi.

İYİ Parti'nin hedefinde ABD değil hükümet var

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Biden'ın kararının 'hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığı' söyleminde bulunarak şunları dedi:

"Rencide edici ifadelere muhatap edilmemizde, Türkiye muhaliflerinin cesaretlenmesinde yürütülen dış politikasının ağır sorumlu olduğuna inanıyoruz."

  • CHP Sözcüsü Faik Öztrak da geçtiğimiz günlerde Biden’ın sözlerini yumuşak tonda ifadelerle kınayarak kararın hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığını belirterek hükümeti suçlamıştı.

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