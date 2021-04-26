İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Biden'ın skandal kararına tepkiler sürerken, İYİ Parti'den ABD yerine hükümeti suçlayan bir açıklama geldi.
İYİ Parti'nin hedefinde ABD değil hükümet var
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Biden'ın kararının 'hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığı' söyleminde bulunarak şunları dedi:
"Rencide edici ifadelere muhatap edilmemizde, Türkiye muhaliflerinin cesaretlenmesinde yürütülen dış politikasının ağır sorumlu olduğuna inanıyoruz."
- CHP Sözcüsü Faik Öztrak da geçtiğimiz günlerde Biden’ın sözlerini yumuşak tonda ifadelerle kınayarak kararın hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığını belirterek hükümeti suçlamıştı.