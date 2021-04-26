İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı

Ekrem İmaoğlu'ndan teravih gafı: Zordur yani 40 rekat kılacaksınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB TV canlı yayınında bir gafa imza attı. Programda Sühedan Çetin'in ney dinletisi sonrası, konuşan Ekrem İmamoğlu, dinletilen eserlerin Ramazan ayında kılınan 20 rekatlık teravih namazını hatırlattığını belirtmek isterken, yanlış rekat sayısı vererek 'Zordur tabii çocukken teravih namazı, kolay değildir 40 rekat kılacaksınız. İbadetin de içinde var aslında onunla beraber teravihi hatırlatıyor. Kimse bize bu Itri'nin bestesidir demiyor. Yani sanki o bir müezzinin ağzından çıktı da biz de ona uyduk gibi. Ama aslında sizi alır götürür' ifadelerini kullandı.







