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Gündem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapıları kapattı

Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması öncesinde yaşanan kriz birçok gerçeği gün yüzüne çıkardı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP'ye yakın muhalif medyanın kendilerine kapıların kapattığını söyledi. Özlale, "Daha önce bize devamlı kapılarını açan, AK Parti'yi eleştirdiğimizde bizi devamlı öven muhalif kanalların bize nasıl bir anda kapıları kapattığını üzülerek gördük. Kendimizi savunma hakkı bile vermediler. İsmini vermeyeceğim bir muhalif kanalda 'Hiçbir İYİ Partili çıkmayacak' dendi" diyerek sitem etti.

10:05 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Duygu Demirdağ - Ümit Özlale

Duygu Demirdağ - Ümit Özlale

Altılı Koalisyon'un 12. toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından büyük bir kriz patlak vermişti.

Türk siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine neden olan gelişme Akşener'in sert sözlerle yüklendiği ve kendisine dayatmada bulunduğunu dile getirdiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmasıyla şimdilik rafa kalktı.

İmamoğlu ve Yavaş formulü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olan Akşener'e muhalif medyada ise çok ağır bir şekilde yüklenildi.

Daha önce sık sık kanallarına ve medya organlarına İYİ Partilileri konuk eden ve propaganda yapmalarına izin veren CHP'ye yakın medya bir anda İYİ Parti ve Akşener'e kapılarını kapattı.


İYİ Partili Özlale: AK Parti'yi eleştirdiğimizde öven muhalif kanallar bize kapıları kapattı
İYİ Partili Özlale: AK Parti'yi eleştirdiğimizde öven muhalif kanallar bize kapıları kapattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, muhalif medyada kendilerine kapıların kapatıldığını itiraf etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından büyük bir kriz çıkmıştı. Türk siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine neden olan gelişme, Meral Akşener'in sert sözlerle yüklendiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmasıyla şimdilik aşılmış oldu. Daha önce sıklıkla İYİ Partilileri konuk eden ve propoganda yapmalarına izin veren CHP'ye yakın kanallar, İYİ Parti ve Akşener'e kapıları kapattı. Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi. Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti. Özlale, "AK Parti'yi eleştirdiğimiz zaman bizi devamlı öven basının muhalif kanalların bize nasıl kapıları kapattığını üzülerek gördüm. 3-4 gün boyunca o kanallar bizimle konuşmak istemediler. Hem bize kendi kanallarından iftira atılırken, kara bir propaganda yapılırken bizim söz hakkı kullanmamıza bile izin vermediler. Çok izlenen bir muhalif kanalda direkt olarak 'hiçbir İYİ Parti'ili çımayacak' dendi." diye konuştu.


İtiraf gibi sözler

Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi.

Gazeteci Duygu Demirdağ'a konuşan Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti.

'AK Parti'yi eleştirince bizi öven kanallar...'

İYİ Parti Genel Başkanı
"Daha önce bize devamlı kapılarını açan, AK Parti'yi eleştirdiğimizde bizi devamlı öven muhalif kanalların bize nasıl bir anda kapıları kapattığını üzülerek gördük"
dedi.

'Kendimizi savunamadık'

Bu süreçte kendilerini savunma haklarının bile muhalif kanallar tarafından engellendiğini aktaran Özlale şunları ekledi:

"Çok seyredilen bir muhalif kanalda isim vermeyeceğim ama 'Hiçbir İYİ Partili çıkmayacak' dendi."


Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır: “İYİ Parti intihar etti”
Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır: “İYİ Parti intihar etti”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşananları T24’e değerlendiren Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, İYİ Parti’nin intihar ettiğini söyledi. Ağırdır, “İYİ Parti seçmeninin üçte ikisi, en az yarısı, Meral Hanım’la veya o kadroyla birlikte hareket etmeyecek. Tayyip Erdoğan’ın karşısında kim varsa oraya oy verecek, Meral Hanım veya İYİ Parti hangi adresi gösterirse göstersin. Bu sebeple ‘intihar etti’ diyorum” dedi.

#İYİ Parti
#Ümit Özlale
#CHP
#medya
42 dakika önce
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapıları kapattı
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