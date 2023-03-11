İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapıları kapattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, muhalif medyada kendilerine kapıların kapatıldığını itiraf etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından büyük bir kriz çıkmıştı. Türk siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine neden olan gelişme, Meral Akşener'in sert sözlerle yüklendiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmasıyla şimdilik aşılmış oldu. Daha önce sıklıkla İYİ Partilileri konuk eden ve propoganda yapmalarına izin veren CHP'ye yakın kanallar, İYİ Parti ve Akşener'e kapıları kapattı. Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi. Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti. Özlale, "AK Parti'yi eleştirdiğimiz zaman bizi devamlı öven basının muhalif kanalların bize nasıl kapıları kapattığını üzülerek gördüm. 3-4 gün boyunca o kanallar bizimle konuşmak istemediler. Hem bize kendi kanallarından iftira atılırken, kara bir propaganda yapılırken bizim söz hakkı kullanmamıza bile izin vermediler. Çok izlenen bir muhalif kanalda direkt olarak 'hiçbir İYİ Parti'ili çımayacak' dendi." diye konuştu.