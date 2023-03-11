İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapıları kapattı

Duygu Demirdağ - Ümit Özlale
Altılı Koalisyon'un 12. toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından büyük bir kriz patlak vermişti.
Türk siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine neden olan gelişme Akşener'in sert sözlerle yüklendiği ve kendisine dayatmada bulunduğunu dile getirdiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmasıyla şimdilik rafa kalktı.
İmamoğlu ve Yavaş formulü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olan Akşener'e muhalif medyada ise çok ağır bir şekilde yüklenildi.
Daha önce sık sık kanallarına ve medya organlarına İYİ Partilileri konuk eden ve propaganda yapmalarına izin veren CHP'ye yakın medya bir anda İYİ Parti ve Akşener'e kapılarını kapattı.
İtiraf gibi sözler
Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi.
Gazeteci Duygu Demirdağ'a konuşan Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti.
'AK Parti'yi eleştirince bizi öven kanallar...'
'Kendimizi savunamadık'
Bu süreçte kendilerini savunma haklarının bile muhalif kanallar tarafından engellendiğini aktaran Özlale şunları ekledi: