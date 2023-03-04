İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan 5'li masaya HDP uyarısı: Erdoğan bu seçimi ciddi farkla alır

"Biz kararlarımızı uzlaşıyla alacağız. Bir kişi dahil bir adaya itiraz ederse o aday masadan çıkmayacak şekilde ilke konulmuştu. Bütün dokümanlarda uzlaşı vardı. Adaylık konusunda da bir uzlaşı olması gerekiyordu. 2 Mart toplantısında uzlaşı olmadan da bu iş olabilir gibi bir tutum takınıldı. Bunu kabul etme imkanı yoktu. Bu iş bu noktaya geldi. Genel Başkanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya getirdiğinde Genel Başkanı'mız iki belediye başkanını ismini masaya getiriyor. Liderler beşimiz imza atalım diyor ve iş bu noktaya geliyor. Diğer 5 genel başkanın imzasıyla da olur gibi bir yaklaşım, bu masanın ilkelerine aykırı bir şeydi. Aslında bir takım yorumlar yapılıyor; Sayın Akşener masayı dağıttı gibi... Aslında Sayın Akşener masadan kaldırılmak istendi. Bu tüm uygulamalara aykırı bir uygulamaydı. Bugüne kadar çoğunluk kararı alınmadı, oybirliği kararı alındı. Bazı konularda farklı düşünceler oldu, onlar dokümanlara girmedi. 'Biz imzalayalım Sayın Akşener kabul etmesin' gibi bir yaklaşım olabilir mi?"