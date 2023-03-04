İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan 'kapı açık' mesajı: Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı henüz verilmedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.
'Akşener masadan kaldırılmak istendi'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınına katılarak Altılı Masa'da yaşanan krizi değerlendirdi. Usta, "Gelinen son nokta üzücü. Keşke Altılı Masa bu noktaya gelmeseydi" dedi. Usta, Altılı Masa'da alınan kararların "oybirliği" ile çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:
'Anketler ortada'
Erhan Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduğuna dikkat çekerek, "Anketler ortada, 'Sonuçlarına bakılsın' denildi. 'Halkın tercihleri yansıtılsın' denildi. Amaç Türkiye'yi bu kötü sistem ve kötü yönetimden kurtarmak. Masaya Sayın Akşener'in getirdiği iki isim de CHP rozeti takan isim. Her ne kadar CHP rozeti taksa da iki başkan da Millet İttifakı'nın adayıydı" dedi.
Akşener 2 Mart'taki bildiriye neden imza attı?
2 Mart'taki Altılı Masa bildirisine Akşener'in imza atmasını değerlendiren Erhan Usta, "Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar imzalıyordu, Genel Başkanlar okuyup imzalıyordu. Bir dayatma oluyor, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İçeride Sayın Davutoğlu metni kaleme alıyor" dedi. Usta, "Rahatsızlık metinde var. İsim üzerinde anlaşılmadığı net bir şekilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Altılı Masa'nın pazartesi günkü toplantısına katılacak mı?
6 Mart'ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erhan Usta, "Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir" dedi.
'Kapı açık'
Usta, "Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Usta, "Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı mümkün" diye konuştu.
'Biz hep kazanacak aday dedik'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, "Kazanacak isim olsun, anket yapalım' dedik. Bizim adayımız yüzde 100 kazanacak değil. Milletin tercihine göre karar verelim dedik. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında da isim olabilirdi. Biz hep 'kazanacak aday' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu iki belediye başkanının devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunlar birer pozisyon" diye konuştu.
'Adaylık konusu masaya daha önce gelmedi'
"Masaya bir şey getiriyoruz. 'Bu olmayabilir' denilebilir. Açıklanmayan anketler de var. Bu anketler de durumun ne olduğunu biliyoruz. Bunlara bakılarak da olsun da demiyoruz. Sayın Akşener bu iki başkanın ismini ifade ederken, 'Bu iki başkandan birisi aday gösterilirse itirazımız olmaz' şeklinde ifade kullanıyor, bir dayatma şeklinde değil. Sayın Akşener iki isim ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi geldi. Risk var. İsim havuzu ortaya çıkıp görüşülmeli.
Sayın Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nı 'kumar' masası olarak değerlendirmişti. Altılı Masa'ya 'kumar masası' denilmedi."
Toplantıda yaşananlar
İYİ Partili Usta, "Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Bizim önerdiğimiz iki aday için elinizi siz de kaldırın' diyor. Herkes kendi partisinden isim söylerse nasıl uzlaşı olacak? İş bu kadar sıkıntıya çıktıktan sonra iki başka çağrı yapmak, başka partinin iç işlerine karışmak değil" dedi.
'Risk alıyoruz'
"Biz ciddi bir siyasi risk alıyoruz" diyen Erhan Usta, "Çok daha güvende alanda olup başka şeyler yapılabilirdi. Ama çağrıda bulunmak durumunda kalınıyor. Bu iki başkanla seçimi çok rahat şekilde almak mümkün. İYİ Parti'yi önceleyen değil, ülkeyi önceleyen bir tavır takınılmıştı. Biz bu maçı kazanacak bir yol arayışındayız" dedi.