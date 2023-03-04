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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan 'kapı açık' mesajı: Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı henüz verilmedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı da mümkün" diye konuştu.

14:49 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.


'Akşener masadan kaldırılmak istendi'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınına katılarak Altılı Masa'da yaşanan krizi değerlendirdi. Usta, "Gelinen son nokta üzücü. Keşke Altılı Masa bu noktaya gelmeseydi" dedi. Usta, Altılı Masa'da alınan kararların "oybirliği" ile çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:


"Biz kararlarımızı uzlaşıyla alacağız. Bir kişi dahil bir adaya itiraz ederse o aday masadan çıkmayacak şekilde ilke konulmuştu. Bütün dokümanlarda uzlaşı vardı. Adaylık konusunda da bir uzlaşı olması gerekiyordu. 2 Mart toplantısında uzlaşı olmadan da bu iş olabilir gibi bir tutum takınıldı. Bunu kabul etme imkanı yoktu. Bu iş bu noktaya geldi. Genel Başkanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya getirdiğinde Genel Başkanı'mız iki belediye başkanını ismini masaya getiriyor. Liderler beşimiz imza atalım diyor ve iş bu noktaya geliyor. Diğer 5 genel başkanın imzasıyla da olur gibi bir yaklaşım, bu masanın ilkelerine aykırı bir şeydi. Aslında bir takım yorumlar yapılıyor; Sayın Akşener masayı dağıttı gibi... Aslında Sayın Akşener masadan kaldırılmak istendi. Bu tüm uygulamalara aykırı bir uygulamaydı. Bugüne kadar çoğunluk kararı alınmadı, oybirliği kararı alındı. Bazı konularda farklı düşünceler oldu, onlar dokümanlara girmedi. 'Biz imzalayalım Sayın Akşener kabul etmesin' gibi bir yaklaşım olabilir mi?"

İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz"
İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'Sokakta itiraz var, biz İYİ Parti olarak Kılıçdaroğlu'na olan bu itirazı görmezden gelemeyiz' sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü. Paçacı, partisinin altılı masadan ayrılmasına ilişkin, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." dedi. Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.



'Anketler ortada'

Erhan Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduğuna dikkat çekerek, "Anketler ortada, 'Sonuçlarına bakılsın' denildi. 'Halkın tercihleri yansıtılsın' denildi. Amaç Türkiye'yi bu kötü sistem ve kötü yönetimden kurtarmak. Masaya Sayın Akşener'in getirdiği iki isim de CHP rozeti takan isim. Her ne kadar CHP rozeti taksa da iki başkan da Millet İttifakı'nın adayıydı" dedi.




Akşener 2 Mart'taki bildiriye neden imza attı?

2 Mart'taki Altılı Masa bildirisine Akşener'in imza atmasını değerlendiren Erhan Usta, "Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar imzalıyordu, Genel Başkanlar okuyup imzalıyordu. Bir dayatma oluyor, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İçeride Sayın Davutoğlu metni kaleme alıyor" dedi. Usta, "Rahatsızlık metinde var. İsim üzerinde anlaşılmadığı net bir şekilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.




İYİ Parti Altılı Masa'nın pazartesi günkü toplantısına katılacak mı?

6 Mart'ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erhan Usta, "Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir" dedi.

'Kapı açık'

Usta, "Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Usta, "Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı mümkün" diye konuştu.




'Biz hep kazanacak aday dedik'


İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, "Kazanacak isim olsun, anket yapalım' dedik. Bizim adayımız yüzde 100 kazanacak değil. Milletin tercihine göre karar verelim dedik. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında da isim olabilirdi. Biz hep 'kazanacak aday' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu iki belediye başkanının devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunlar birer pozisyon" diye konuştu.

'Adaylık konusu masaya daha önce gelmedi'

Cumhurbaşkanı adayının isminin neden daha önce konuşulmadığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Usta,
"Bu konu keşke daha önce gelmiş olsaydı. Bu konu masaya gelmedi. Beklenti hep bizim açısından 'uzlaşıyla çıkacak' gibi bir rahatlık vardı. Birkaç ay önce gelseydi belki böyle bir gerginlik olmazdı"
dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler hakkında konuşan Usta şunları söyledi:

"Masaya bir şey getiriyoruz. 'Bu olmayabilir' denilebilir. Açıklanmayan anketler de var. Bu anketler de durumun ne olduğunu biliyoruz. Bunlara bakılarak da olsun da demiyoruz. Sayın Akşener bu iki başkanın ismini ifade ederken, 'Bu iki başkandan birisi aday gösterilirse itirazımız olmaz' şeklinde ifade kullanıyor, bir dayatma şeklinde değil. Sayın Akşener iki isim ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi geldi. Risk var. İsim havuzu ortaya çıkıp görüşülmeli.

Sayın Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nı 'kumar' masası olarak değerlendirmişti. Altılı Masa'ya 'kumar masası' denilmedi."



Toplantıda yaşananlar

İYİ Partili Usta, "Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Bizim önerdiğimiz iki aday için elinizi siz de kaldırın' diyor. Herkes kendi partisinden isim söylerse nasıl uzlaşı olacak? İş bu kadar sıkıntıya çıktıktan sonra iki başka çağrı yapmak, başka partinin iç işlerine karışmak değil" dedi.


'Risk alıyoruz'

"Biz ciddi bir siyasi risk alıyoruz" diyen Erhan Usta, "Çok daha güvende alanda olup başka şeyler yapılabilirdi. Ama çağrıda bulunmak durumunda kalınıyor. Bu iki başkanla seçimi çok rahat şekilde almak mümkün. İYİ Parti'yi önceleyen değil, ülkeyi önceleyen bir tavır takınılmıştı. Biz bu maçı kazanacak bir yol arayışındayız" dedi.



#İYİ Parti
#Erhan Usta
#Altılı masa
#MEral akşener
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#aday
25 dakika önce
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan 'kapı açık' mesajı: Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı henüz verilmedi
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