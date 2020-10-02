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Gündem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu HDPye yapılan hukuksuzluktur
POLİTİKA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: HDP'ye yapılan hukuksuzluktur

Eski eş başkan Demirtaş'ın 'Dışarıda olsam Akşener'i ziyaret ederim' çıkışının ardından hızlanan HDP - İYİ Parti yakınlaşması, yeni bir boyut kazandı. Kobani soruşturması kapsamında HDP'li bazı isimlerin gözaltına alınmasını değerlendiren İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu 'HDP'ye yapılan hukuksuzluktur, bunu meşru görmemiz mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu (solda), Genel Başkan Meral Akşener (sağda).
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu (solda), Genel Başkan Meral Akşener (sağda).

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den yapılan ''Artık kapalı kapılar ardında ittifak yapmayacağız'' restiyle işaret fişeğinin ateşlendiği ve eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ın''Dışarıda olsam Sayın Akşener'i ziyaret ederdim'' mesajıyla hızlanan İYİ Parti'yle yakınlaşma süreci yeni bir boyut kazandı.

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'Ortada başarılı olmuş bir ittifak var'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, mevkiidaşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Medyascope TV'nin sorularını cevapladı. Millet İttifakı'nın önemine dikkat çeken Kavuncu, “Ortada başarılı olmuş bir ittifak var. Bunun sonuçlarını yerel seçimlerde hep birlikte gördük'' diye konuştu.

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'HDP'liler hakkında ne düşünüyorsunuz?'

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında HDP'li bazı isimlerin gözaltına alınmasını ve tutuklanması hakkında değerlendirmesi sorulan Kavuncu özetle şu ifadeleri kullandı:

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'Partimin görüşlerini savunuyorum'

Ben siyasete atılmadan önce de mensubu olduğum partinin görüşlerini savunuyordum. O da şuydu; sosyal demokrat bir ideolojinin sahibi olursunuz; ama bunu şiddet ve terörle yan yana getirerek yaşatmaya çalışırsınız, şiddetle karşısında olurum.

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Kobani dosyası açıldı: Yanlarına kalmayacak

'Hukuk herkes için geçerlidir'

Ancak hukuk herkes için geçerlidir. Bütün bu görüşler bizim, yapılan bir hukuksuzluğa da meşru gözüyle bakmamız imkanını veya ihtimalini gündeme dahi getirmemektedir.

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HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
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HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'


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