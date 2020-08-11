CHP'li Sarı'dan HDP ile açıktan ittifak açıklaması: Cesaret edelim

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen internet sitesine konuştu. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarının sorulması üzerine Sarı, "Muharrem Bey henüz resmi bir açıklama yapmadı. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz, bir değerlendirme yapmak için erken. Biraz izleyelim." ifadelerini kullandı.

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"HDP tabanını kazanmalı"

CHP, HDP ile açık bir ittifak yapabileceğinin sinyallerini veren Sarı, 'bölünme paranoyasından' kurtulunması gerektiğini belirterek, "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" dedi.

OYNAT 02:03 İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti. BiP'te paylaş

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"Oylarımızı İYİ Parti kapabilir"

"Sol oylarımızı HDP'ye, batıdaki oylarımızı İYİ Parti’ye ya da merkez ittifaka kaptırma ihtimalimiz var" diyen Sarı, "Dolayısıyla CHP'nin bunları öngörerek bir siyaset yapması lazım. Hiçbir angajmana girmeden, korkmadan cesur bir biçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:18 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: CHP'nin HDP ile açıktan ittifak yapmaması çok kıymetli, HDP'nin terörize edilmesini PKK ister İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin HDP ile açıktan ittifak yapmamasını 'değerli' olarak nitelendiren İYİ Parti sözcüsü, HDP'nin Meclis'te temsil edildiğine vurgulayarak 'HDP'nin şeytanlaştırılmasını en çok PKK ister. PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Memlekette bir arada yaşama maharetini göstermeliyiz' diye konuştu. BiP'te paylaş

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İYİ Parti'ye yapılan davet: Millet İttifakı'nın uyumunu bozmak istiyorlar

İYİ Parti'ye yapılan davetin de sorulduğu Sarı, "Bunlar Millet İttifakı'nın uyumunu bozmak üzere yapılmış hamleler. Önümüzdeki dönem bu konuda hem Millet İttifakı'nın içinde hem Cumhur İttifakı'nın içinde yeni gelişmeler de olacaktır." diye konuştu.

OYNAT 00:35 Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola! İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntülerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola seçim çalışması yapıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakında HDP'nin olmaması, seçmenin ürkmemesi olarak yorumlanmıştı. Seçim çalışmaları sürecinde gizlenemeyen bu ittifak artık gün yüzüne çıktı. BiP'te paylaş

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