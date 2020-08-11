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POLİTİKA

CHP'li Sarı'dan HDP ile açıktan ittifak açıklaması: Cesaret edelim

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile açıktan ittifakın sinyallerini verdi. Bölünme paranoyasından kurtulmak gerektiğini belirten Sarı, "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHP'li Müslim Sarı
CHP'li Müslim Sarı

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen internet sitesine konuştu. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarının sorulması üzerine Sarı, "Muharrem Bey henüz resmi bir açıklama yapmadı. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz, bir değerlendirme yapmak için erken. Biraz izleyelim." ifadelerini kullandı.

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"HDP tabanını kazanmalı"

CHP, HDP ile açık bir ittifak yapabileceğinin sinyallerini veren Sarı, 'bölünme paranoyasından' kurtulunması gerektiğini belirterek, "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" dedi.

İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
OYNAT 02:03
İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti.


"Oylarımızı İYİ Parti kapabilir"

"Sol oylarımızı HDP'ye, batıdaki oylarımızı İYİ Parti’ye ya da merkez ittifaka kaptırma ihtimalimiz var" diyen Sarı, "Dolayısıyla CHP'nin bunları öngörerek bir siyaset yapması lazım. Hiçbir angajmana girmeden, korkmadan cesur bir biçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: CHP'nin HDP ile açıktan ittifak yapmaması çok kıymetli, HDP'nin terörize edilmesini PKK ister
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    İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: CHP'nin HDP ile açıktan ittifak yapmaması çok kıymetli, HDP'nin terörize edilmesini PKK ister
    İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin HDP ile açıktan ittifak yapmamasını 'değerli' olarak nitelendiren İYİ Parti sözcüsü, HDP'nin Meclis'te temsil edildiğine vurgulayarak 'HDP'nin şeytanlaştırılmasını en çok PKK ister. PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Memlekette bir arada yaşama maharetini göstermeliyiz' diye konuştu.

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    İYİ Parti'ye yapılan davetin de sorulduğu Sarı, "Bunlar Millet İttifakı'nın uyumunu bozmak üzere yapılmış hamleler. Önümüzdeki dönem bu konuda hem Millet İttifakı'nın içinde hem Cumhur İttifakı'nın içinde yeni gelişmeler de olacaktır." diye konuştu.

    Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
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    Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
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    CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
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    CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
    CHP, yerel seçimlerde bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerini reddeden bir ittifakın içine girdi. Yüzlerce şehidin canına mal olan saldırılara karşı PKK'nın yanında durmaktan vazgeçmeyen HDP'liler ile CHP bugün yan yana. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin bugün geldiği çizgiye karşı en büyük tepki ise şehit ailelerinden.


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