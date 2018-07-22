İyi Parti'de olağanüstü kongre kararı

İyi Parti 12 Ağustos’ta olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Partide tartışma çıktı
Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda, Genel Başkan Meral Akşener’ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı.
Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.
Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.