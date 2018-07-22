Son dakika... Meral Akşener istifa mı etti? İyi Parti'de olağanüstü kongre kararı İyi Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. İstifa ettiği iddia edilen Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Haber Merkezi 22 Temmuz 2018, 19:51 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2018, 19:52 IHA