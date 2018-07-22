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Son dakika... Meral Akşener istifa mı etti?

İyi Parti'de olağanüstü kongre kararı

İyi Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. İstifa ettiği iddia edilen Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İyi Parti 12 Ağustos’ta olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Partide tartışma çıktı

Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda, Genel Başkan Meral Akşener’ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı.

Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.

Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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