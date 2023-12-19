İYİ Parti, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı aldı. Parti yönetiminin kararına, İstanbul ve Ankara teşkilatlarının karşı çıktığı iddia edildi.
İYİ Partili Özkan: Akşener, Yavaş ile ittifak diplomasisi yürütüyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul seçimleri için 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını itiraf eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görüşmelerinden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberdar olduğunu vurgulamıştı. Özkan, halihazırda Ankara'da da benzer diplomasilerin yürütüldüğünü söyleyip. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş ile 'ittifak' diplomasisi yürüttüğünü iddia etmişti.
Akşener: Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar
İYİ Parti Kurucusu Mesut Özarslan istifa etti: Akşener'in talimatları haricinde görüşme yapmadım
Akşener'in zehir zemberek açıklamaları sonrası, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa etti.