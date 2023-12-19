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İYİ Parti Kurucusu Mesut Özarslan istifa etti: Akşener'in talimatları haricinde görüşme yapmadım

CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti'de yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatları dışında kimseyle görüşme yapmadığını belirten Özarslan, "Medya üzerinden şahsım hakkında ima edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini hala anlamış değilim" dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:11 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 21:26 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Parti kurucularından Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti.
Parti kurucularından Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı aldı. Parti yönetiminin kararına, İstanbul ve Ankara teşkilatlarının karşı çıktığı iddia edildi.

İYİ Partili Özkan: Akşener, Yavaş ile ittifak diplomasisi yürütüyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul seçimleri için 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını itiraf eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görüşmelerinden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberdar olduğunu vurgulamıştı. Özkan, halihazırda Ankara'da da benzer diplomasilerin yürütüldüğünü söyleyip. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş ile 'ittifak' diplomasisi yürüttüğünü iddia etmişti.

Akşener: Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar

Akşener, iddialara ilişkin bugün yaptığı açıklamada,
"Ankara ve İstanbul'da pazarlık yapılmış. Benim bilgim yok, yerel yönetimler başkanımızın, teşkilat başkanımızın haberi yok. Neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım"
demişti.

İYİ Parti Kurucusu Mesut Özarslan istifa etti: Akşener'in talimatları haricinde görüşme yapmadım

Akşener'in zehir zemberek açıklamaları sonrası, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa etti.

Akşener'in talimatları dışında kimseyle görüşme yapmadığını belirten Özarslan,
"Medya üzerinden şahsım hakkında ima edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini hala anlamış değilim"
dedi.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Mesut Özarslan
#Ankara
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