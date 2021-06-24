İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda bu konuya değinmeyen Akşener, Trabzon'da basın mensuplarının sorusuna da 'pes' dedirten bir yanıt verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın korumalarının darp ettiği gazetecinin hatırlatılması üzerine ilk yorumunu yapan Akşener, "Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede" dedi.

OYNAT 01:10 İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu saldıranlar tarafından İHA Muhabiri Mustafa Uslu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Akşener 'Gazeteciden özür dileyecek misiniz?' sorusuna 'Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?' cevabını verdi.

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"NE YAPAYIM BEN..."

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi? 'Aferin iyi yaptı mı? diyorsanız 'hayır' öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben." diye konuştu.

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OYNAT 02:01 Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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