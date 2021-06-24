Gündem İYİ Parti lideri Akşenerden "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap Benimle ne alakası var
POLİTİKA

İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı. Partisinin grup toplantısında 1 saat süren konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan’ın korumalarının muhabire saldırmasıyla ilgili tek kelime etmedi. Akşener, Trabzon'da basın mensuplarının olayla ilgili sorusuna, "Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?" cevabını verdi.

Haber Merkezi İHA AA
İYİ Parti lideri Akşenerden Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız? sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda bu konuya değinmeyen Akşener, Trabzon'da basın mensuplarının sorusuna da 'pes' dedirten bir yanıt verdi.

  • İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın korumalarının darp ettiği gazetecinin hatırlatılması üzerine ilk yorumunu yapan Akşener, "Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'den
OYNAT 01:10
İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu saldıranlar tarafından İHA Muhabiri Mustafa Uslu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Akşener 'Gazeteciden özür dileyecek misiniz?' sorusuna 'Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?' cevabını verdi.

"NE YAPAYIM BEN..."

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi? 'Aferin iyi yaptı mı? diyorsanız 'hayır' öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben." diye konuştu.

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
OYNAT 02:01
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu.


Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi
GÜNDEM
Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi

Abone Ol Google News
Instagrama yeni güncelleme

Instagram'a
yeni güncelleme

Reels çekim süresi uzatıldı.
Çözümü Türkiyede buldular

Çözümü Türkiye'de buldular

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası.
Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlundan yanıt: Gündemimizde değil gitmeyeceğim

Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Gündemimizde değil gitmeyeceğim

TOGG 2022'nin ekim ya da kasım ayında banttan inecek.

Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı takvime ekledi.

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u topa tuttu.

​Reuters: Libya Zirvesi'nde Türkiye-Rusya anlaştı.

​Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı

Çaylar 'Bizim Gız'dan

Çaylar 'Bizim Gız'dan

Şehirden köyüne döndü: Şalvarı ve yemenisiyle servis yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.