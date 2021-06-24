İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı. Partisinin grup toplantısında 1 saat süren konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan’ın korumalarının muhabire saldırmasıyla ilgili tek kelime etmedi. Akşener, Trabzon'da basın mensuplarının olayla ilgili sorusuna, "Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?" cevabını verdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda bu konuya değinmeyen Akşener, Trabzon'da basın mensuplarının sorusuna da 'pes' dedirten bir yanıt verdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın korumalarının darp ettiği gazetecinin hatırlatılması üzerine ilk yorumunu yapan Akşener, "Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede" dedi.
Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi? 'Aferin iyi yaptı mı? diyorsanız 'hayır' öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben." diye konuştu.