İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu

"Türkiye’yi karış karış gezen bir Meral Akşener vardı, halkı gezen, esnafı gezen. Bu doğrultuda kucağımıza fısıldanan vatandaşın söylediği bir şey vardı Kemal Bey aday olmasın, şu şu aday olsun. Sebebi de şuydu kazanma arzusundaydı milletimiz, parlamenter sisteme dönme arzusuydu bu. Eğer bizim 2 belediye başkanı arkadaşımız adaylığı kabul etselerdi mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti’nin oyu vardı. Bütün anketler ve veriler buydu kazanılabiliyordu, ikinci turda da böyleydi"