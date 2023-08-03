İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçimleri kazanabileceklerini söyledi.
Seçim mağlubiyetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, katıldığı yayında seçimin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi.
"Vatandaş 'Kemal bey aday olmasın' diyordu"
İYİ Parti'de aday belirleme çalışmaları başladı
Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.