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İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu

Muhalefet cephesinde seçim yenilgisi tartışmaları bitmek bilmiyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, seçimlerin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi. Uz, "Anketlerde Mansur Yavaş yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 ise İYİ Parti’nin oyu vardı. Sokakta vatandaş ‘Kemal bey aday olmasın’ diyordu." açıklamasında bulundu. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Uz, partisinin aday belirleme çalışamalarına başladığını doğruladı.

11:25 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçimleri kazanabileceklerini söyledi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçimleri kazanabileceklerini söyledi.

Seçim mağlubiyetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, katıldığı yayında seçimin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi.



"Vatandaş 'Kemal bey aday olmasın' diyordu"

Haberglobal yayınında konuşan Uz,
"Türkiye’yi karış karış gezen bir Meral Akşener vardı, halkı gezen, esnafı gezen. Bu doğrultuda kucağımıza fısıldanan vatandaşın söylediği bir şey vardı Kemal Bey aday olmasın, şu şu aday olsun. Sebebi de şuydu kazanma arzusundaydı milletimiz, parlamenter sisteme dönme arzusuydu bu. Eğer bizim 2 belediye başkanı arkadaşımız adaylığı kabul etselerdi mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti’nin oyu vardı. Bütün anketler ve veriler buydu kazanılabiliyordu, ikinci turda da böyleydi"
dedi.

İYİ Parti'de aday belirleme çalışmaları başladı

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.

" 'İYİ Parti bu sefer kendi ayaklarının üstünde bu seçime girmeli' talebi çok yüksek."
diyen Uz
, "İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mısınız?"
sorusuna
"Buna partinin yetkili kurulları karar verecek. Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum."
şeklinde cevap verdi. İYİ Partili Uz, bazı isimlerin hazırlandığını ifade etti.

İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi. Seçimlere yalnız girileceğinin sinyalini veren Kavuncu, katıldığı yayında "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" açıklamasında bulundu.

#Rıdvan Uz
#İYİ Parti
#CHP
#yerel seçim
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