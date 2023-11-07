İYİ Parti Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ittifak kapısını kapattı: Bu saatten sonra kararımızdan dönmeyiz

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultay, gece boyunca yaşanan entrikalarla da siyaset tarihine geçti: Adaylık için toplanan imza sayıları açıklanmadı. Kılıçdaroğlu, sonuç açıklanmadan önde olduğunu yayarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştı. Önde olduklarını öğrenen bazı değişimciler salondan ayrılınca, onların dönmesi için oylama İmamoğlu tarafından geç başlatıldı, süresi de uzatıldı. İkinci turda değişimcilerin tekrar oy kullanmaması için Kılıçdaroğlu'nun çekileceği söylentisi çıkarıldı. Özgür Özel, 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.