İYİ Parti Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ittifak kapısını kapattı: Bu saatten sonra kararımızdan dönmeyiz

Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile ittifak yapmayacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.
İmamoğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması: Her zaman mümkün
Yaşananlar sonrasında Haber Global TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi.