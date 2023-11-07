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İYİ Parti Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ittifak kapısını kapattı: Bu saatten sonra kararımızdan dönmeyiz

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi. "Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız." diyen Uz, "Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz." diye konuştu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:56 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 20:07 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile ittifak yapmayacaklarını söyledi.

Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile ittifak yapmayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.

İmamoğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması: Her zaman mümkün

Değişimcilerin ipi göğüslemesi sonrasında açıklama yapan Özel'in en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"İttifakın her zaman mümkün olduğu düşüncesindeyim"
diyerek, 81 ilde kendi adayını çıkaracağını duyuran İYİ Parti'ye göz kırptı.

Yaşananlar sonrasında Haber Global TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi.

İYİ Parti Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ittifak kapısını kapattı

"Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız."
diyen Uz,
"Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz."
diye konuştu.

"Pazarlığı milletle yaparız"

İYİ Parti olarak seçimle 'kesinlikle' tek başlarına gireceklerinin altını çizen Uz,
"Biz pazarlığımızı milletimizle yapıyoruz.
" ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Rıdvan Uz
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