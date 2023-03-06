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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İki başkana Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettik

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İyi Parti Genel Merkezi'nde iki başkanın ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Zorlu; "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını teklif ettik. Bu teklifi ilerleyen dakikalarda Sayın Kılıçdaroğlu'na da ileteceğiz" dedi.

14:02 . 6/03/2023 Pazartesi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından İYİ Parti tarafından ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" diyerek açıklamalarda bulundu.

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13 Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içinde sayın Kılıçdaroğlu'na da aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecektir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 15:00'te planlanan toplantıya katılıp katılmayacağı sorusuna ise Zorlu 'Katılmasını umut ediyoruz' şeklinde cevap verdi.


#Kürşad Zorlu
#İYİ Parti
#Ankara
1 saat önce
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İki başkana Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettik
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