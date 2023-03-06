İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İki başkana Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından İYİ Parti tarafından ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini söyledi.

"Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13 Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içinde sayın Kılıçdaroğlu'na da aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecektir." dedi.