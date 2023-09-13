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Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden ittifak' çağrısına İYİ Parti'den ret: 81 ilde aday çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yaparak, "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?" demişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
18:28 . 13/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini
"Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen"
olarak niteleyen ve 81 ilde seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı yapmıştı. Dün Sözcü'ye açıklamalarda bulunan CHP lideri,
"İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım."
ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girecek

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına İYİ Parti'den ret yanıtı geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu,
"31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı.
" açıklamasında bulundu.




#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#Kürşad Zorlu
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