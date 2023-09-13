İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini
"Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen"
olarak niteleyen ve 81 ilde seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı yapmıştı. Dün Sözcü'ye açıklamalarda bulunan CHP lideri,
"İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım."
ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girecek
İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girecek
Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına İYİ Parti'den ret yanıtı geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu,
"31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı.
" açıklamasında bulundu.
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