Gündem İYİ Parti yanlıştan dönüyor
POLİTİKA

İYİ Parti yanlıştan dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında buluşan CHP ve İYİ Parti’nin ittifakı dağılıyor. CHP’nin görevden alınan HDP’li başkanlara desteği ve İstanbul’da “PKK’ya destek” konferansı düzenlemesi İYİ Parti temsilcilerinden “ayrılık” mesajları gelmesine yol açtı. İki partinin vekilleri Meclis resepsiyonunda da ayrı masalarda durdular.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu (Sağda)
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu (Sağda)

24 Haziran ve 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti'nin çatısı altında toplandığı Millet İttifakı çatırdamaya başladı. 31 Mart'ın ardından CHP'nin HDP ile daha da yakınlaşması ittifakın diğer ortağı İYİ Parti'de rahatsızlığa yol açtı.

İttifakı içerden çatırdatan rahatsızlığın ilk gelişmeleri kayyum atamalarında patladı. CHP'nin özellikle kayyum atanan belediyelerde görevden alınan HDP'li başkanları ziyareti ve destek açıklamaları İYİ Parti’de rahatsızlığa neden olurken, bardağı taşıran son damlanın da CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Suriye Konferansı oldu. Terör örgütü PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen Amy Houston'un konferansa çağrılması İYİ Parti'te tepkinin büyümesine neden oldu.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan HDP ile CHP'nin yakınlaşmasının daha da ileriye gitmesi halinde önümüzdeki günlerde Millet İttifakı'nda dengelerin değişeceği dillendiriliyor. İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan çekilebileceği ve yeni arayışlara girebileceği ifade ediliyor. HDP ile yakınlaşmanın devam etmesi halinde İYİ Parti'nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı çatısı altında yer almayacağı konuşuluyor.

CHP İLE YAN YANA GELMEDİLER

İki parti arasında yaşanan soğukluk TBMM'nin açılışında kendini gösterdi. Meclis'te yapılan resepsiyonda İYİ Parti'lilerin CHP ile yan yana gelmemeye özen göstermesi dikkati çekti. Her iki partinin de genel başkanlarının katılmadığı resepsiyonda CHP'li ve İYİ Parti'li vekiller ayrı ayrı masalarda yer aldı. İYİ Parti'nin AK Parti ile yakından ilgilenmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'lilerle uzun sohbeti de gözlerden kaçmadı.

TABANIMIZI RAHATSIZ EDER

Lütfü Türkkan

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP'yi eleştiren değerlendirmelerde bulundu. Türkkan, "24 Haziran'da bir ittifak yaptık. 31 Mart'a geldiğimizde yeni bir ittifak kurduk. Her seçim sürecinde ittifaklar yeniden değerlendirilir. Biz ittifakın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Birçok konuda ortak görüşümüz var ama farklı görüşlerimizin olması da normal. Tabanımızı rahatsız eden görüşleri dile getirmekte de beis görmüyoruz. HDP’li seçmenden oy isteyebilirsiniz ama HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder" dedi.

  • HDP’den tepki çeken açıklama
  • İYİ Parti ve CHP arasında gerilime neden olan HDP'den de ittifak açıklaması geldi. HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Şimdi dostlarımız bize 'Neden İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmek istiyorsunuz' diye eleştirilerde bulunabilir. Haklıdır eleştirileri ancak, şu an tek amacımız iktidara karşı ortak durmaktır. Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin" dedi.

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