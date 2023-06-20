İYİ Parti'de bir istifa daha: Demokrasicilik oynuyoruz

Taylan Yıldız.
Genel Başkan Meral Akşener’in büyük kongreye kadar susma kararı aldığı İYİ Parti’deki derin sessizliği bozan istifalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti.
GENÇLERİ DUYMUYOR
Yıldız, meselesinin kişisel değil sistemsel olduğunu belirterek, isim vermeden Akşener’i eleştirdi. “Hangi aday daha çok oy getirir ölçmüyoruz. ‘Üyelere sorduk’ diyoruz ancak düşük katılımla ve ceplerdeki isim listeleriyle parti içi demokrasicilik oynuyoruz” diyen Yıldız, doğrudan parti yönetimini hedef aldı. Gençlerin gündeminin, değerlerinin ve dertlerinin Ankara’nın düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmadığını söyleyen Yıldız, “Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor” dedi.