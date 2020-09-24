İYİ Parti’de çizik kavgası

İYİ Parti’de kurultay sonrası taşlar yerinden oynuyor. 2. Olağan Kurultayını hafta sonu yapan partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu (GİK) dışında kalan isimler, parti yönetimine tepki gösterdi. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından hazırlanarak delegelere gönderildiği iddia edilen kağıtta, ‘yazılmayacaklar’ başlığı altında Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Yavuz Temizel, Aylin Cesur, İsmail Koncuk, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer ve Ayhan Erel’in isimleri yer aldı.

KİRLİ ZİHNİYET MESAJI

Hem parti yönetiminin hem de üst kurul delegelerinin hazırladığı listelerde yer alan bu isimler, delege tarafından çizildi. Listeye giremeyen isimler parti yönetimi ile de ters düştü. GİK’e aday olmayan ancak üst kurul delegelerinin aday gösterdiği Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından “Hangi kirli el, hangi art niyetle, ortalığı karıştırdı? Kime çalışıyor?” mesajını paylaştı.

OYNAT 01:15 İYİ Parti'de kongre sonrası deprem: Koray Aydın'ın istifası istendi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer Halk TV'de yaptığı konuşmada partisindeki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecinde bazı isimlerin liste dışı bırakılmasına ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı işaret eden Temizer 'Hiç kimsenin burada komiracılık yahut hizipçilik yapmaya hakkı yok. Koray Aydın gereğini yapmalıdır' diyerek istifa çağrısında bulundu. BiP'te paylaş

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MEYDAN OKUDULAR

Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de kurultay günü dolaşan listeyi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: “Bize yine Kerbela’da Hüseyin olmak düştü. Şeref listemizdir...!!!” Çizilen isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer de listeyi hazırladığı öne sürülen Koray Aydın’a meydan okudu. Temizer, “Hodri meydan. İstediğin tv kanalında kongrede neler yaptığını konuşalım. Yaptığın komitacılığı ve hizipçiliği ve partiye verdiğin zararı masaya yatıralım. Kararı da millet versin” çağrısında bulundu.

DİVAN’DA OLMASIN!

Liste dışı kalanların tepkileri devam ederken, önceki gün Aytun Çıray İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Çıray’ın GİK’e giremeyen isimlerin listeyi hazırladığı öne sürülen Koray Aydın’dan duyulan rahatsızlığı Akşener’e ilettiği öğrenildi. Akşener de hazırlanan listeden haberi olmadığını söyledi. Delegeden çizik yiyen isimlerin liste dışı kalmalarında rol oynadığı düşündükleri Koray Aydın’ın yeni oluşturulacak divanda olmasını istemedikleri öğrenildi. Önümüzdeki günlerde oluşturulacak listede Koray Aydın’ın yer alıp almamasına göre bu isimler kendilerine yeni yol haritası çizecek.

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