Gündem İYİ Partide HDP depremi
POLİTİKA

İYİ Parti’de HDP depremi

CHP’nin, PKK uzantısı HDP ile adeta bütünleşmesine ortağı İYİ Parti yönetiminin sessiz kalması, 5 milletvekilinin istifasına yol açtı. 5 vekilin de sırada olduğu belirtilirken, dün partisi ile yolunu ayıran İsmail Ok, istifa gerekçesine “Soros’la ilişkileri” de ekledi. Ok, Akşener’in, partiyi Sorosçulara teslim ettiğini söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Meral Akşener - İsmail Ok
Meral Akşener - İsmail Ok

İYİ Parti’de kurulduğu günden bu yana kriz bitmiyor. Kurucu üyelerin restleşmesi, teşkilatlardaki tartışmalar ve Millet İttifakı ortağı CHP’nin HDP ile 31 Mart’tan sonra iyice belirginleşen flörtü tepkileri istifaya çevirdi. Dün de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, istifa etti.

24 Haziran genel seçimlerinin ardından bir türlü suların durulmadığı partide ilk istifa eden isim İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz oldu. Daha sonra istifaların ardı kesilmedi ve İstanbul Milletvekili Fatih Şeker ile Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti. Arkaz MHP’ye, Akkal ise AK Parti’ye geçti. Geçtiğimiz hafta ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da yönetimle ters düştüğü gerekçesiyle partiyle yollarını ayırdı.

AKŞENER VE İMAMOĞLU’NA TEPKİ

Son olarak da dün Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partinin en büyük ortağı CHP’nin HDP ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlıktan dolayı istifa etti. Ok, dün CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Akşener’i sert sözlerle eleştirerek, istifasını verdi. Açıklamasında, “İYİ Parti’nin Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile kurulduğunu” söyleyen Ok, İmamoğlu’na destek için vermek üzere İstanbul’da da seçim çalışmalarında bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

RAHATSIZLIĞIMI İLETMİŞTİM

“Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Partimiz yönetiminin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra parti yönetiminin görüşünü sordum. En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceği anlaşılmış oldu.”

5 VEKİL DAHA İSTİFA YOLUNDA

  • Ok’un istifasının ardından İYİ Parti kulislerinde, arka arkaya gelen istifaların parti içerisinde bir kırılma noktası olduğu belirtiliyor. Bu istifalara yeni isimlerin de ekleneceği ifade ediliyor. Kulislerde, önümüzdeki dönemde 5 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor. Teşkilatlarda da erimenin yaşanacağı kaydediliyor. Bu istifalarla birlikte İYİ Parti’nin 43 milletvekiliyle girdiği Meclis’te 37 sandalyesi kaldı. Adana Milletvekili İsmail Koncuk GİK’ten, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da başkanlık divanından istifa etmişti.

2023 yılını göremez

Son istifaların ardından gözler MHP’ye çevrildi. MHP kulislerinde, partinin 2023’ü göremeyeceği konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yaptığı çağrının etkili olduğu belirtilen kulislerde şu değerlendirmeler yapılıyor: “İYİ Parti’nin dağılacağını en başından beri söylüyoruz. Söylediklerimiz de çıkıyor. Bölen olma amacıyla yola çıktılar. MHP’yi bölmeye çalıştılar, yapamadılar. Millet İttifakı adı altında HDP, CHP, Kandil ve FETÖ’ye hizmet ettiler. Bugün bu pozisyondan rahatsız olan milliyetçi milletvekilleri istifa ediyor. İstifa edenler MHP’ye gelmek isterse, bu değerlendirilir. Sıcak bakılıyor.”

Milliyetçiler dışlanıyor

  • Geçen hafta istifa eden Tuba Vural Çokal, dün yaptığı açıklamada, “Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur” ifadesini kullandı.

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