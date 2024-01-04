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İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Topluca AK Parti'ye katıldılar

İyi Parti'deki ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Erzurum'da, önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanları da dahil olmak üzere birçok İyi Parti üyesi, partilerinden ayrılarak AK Parti'ye geçti.

13:24 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:50 - 4/01/2024 Perşembe
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İYİ Parti
İYİ Parti
İyi Parti'deki istifalar hız kesmeden devam ediyor.
Erzurum
'da, önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanları dahil birçok İyi Parti üyesi, partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Rozet taktılar


Erzurum il teşkilatında önceki dönem il ve ilçe başkanlıkları yapmış birçok üye, İyi Parti'den istifa etti. Bu istifalar sonucunda, ayrılan partililer AK Parti'ye üye oldular.


AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partiye katılan üyelere rozetlerini takarak yeni üyeleri resmi olarak karşıladı.




#İYİ Parti
#İstifa
#Erzurum
36 dakika önce
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