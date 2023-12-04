İYİ Parti'de kazan kaynıyor: İbrahim Özkan'dan parti yönetimine 'ittifak' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partinin 81 il başkanıyla 'CHP ile ittifak' görüşmesi yaptı. İYİ Partili başkanlardan 60'ı ittifaka 'evet' derken, 21 il başkanı ise ittifaka karşı çıktı. Hatırlanacağı üzere Akşener, mayıs seçimleri sonrasında CHP'yi zehir zemberek sözlerle hedef almış ve 81 ilde 'ayrı aday' çıkaracaklarını söylemişti.