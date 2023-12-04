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İYİ Parti'de kazan kaynıyor: İbrahim Özkan'dan parti yönetimine 'ittifak' tepkisi

İYİ Parti, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı aldı. Geride kalan gün İstanbul ve Ankara'da ilçe başkanları, 'CHP ile ittifak yapılsın' çağrısında bulunmuştu. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, parti yönetimine tepki gösterip, "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:14 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:37 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İbrahim Özkan - Meral Akşener
İbrahim Özkan - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün partinin 81 il başkanıyla 'CHP ile ittifak' görüşmesi yapmıştı. İYİ Partili başkanlardan 60'ı ittifaka 'evet' derken, 21 il başkanı ise ittifaka karşı çıkmıştı.

İstanbul'da İYİ Partili Buğra Kavuncu başkanlığında gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında ise 22 başkanın ittifaka 'evet', 13 başkanın ise 'hayır' dediği ifade edilmişti.

Teşkilat ittifak istedi parti yönetimi reddetti: Seçimlere tek gireceğiz

Hatırlanacağı üzere Akşener, mayıs seçimleri sonrasında CHP'yi zehir zemberek sözlerle hedef almış ve 81 ilde 'ayrı aday' çıkaracaklarını söylemişti.

Bu gündemle bugün toplanan İYİ Parti Genel Kurul İdaresi, 14'e karşı 35 oyla
"CHP ile ittifak yapmama"
kararı aldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin kararına ilişkin,
"İYİ Parti, Cumhuriyetin yeni 100. yılında yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir. Tüm yönleriyle mesele irdelenmiş, GİK kurulumuz seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştır.
" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de kazan kaynıyor: İbrahim Özkan'dan parti yönetimine 'ittifak' tepkisi

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, parti yönetimine tepki gösterip,
"Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz."
dedi.



#İYİ Parti
#İbrahim Özkan
#Meral Akşener
#CHP
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