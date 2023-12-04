İYİ Parti'de kazan kaynıyor: İbrahim Özkan'dan parti yönetimine 'ittifak' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün partinin 81 il başkanıyla 'CHP ile ittifak' görüşmesi yapmıştı. İYİ Partili başkanlardan 60'ı ittifaka 'evet' derken, 21 il başkanı ise ittifaka karşı çıkmıştı.
İstanbul'da İYİ Partili Buğra Kavuncu başkanlığında gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında ise 22 başkanın ittifaka 'evet', 13 başkanın ise 'hayır' dediği ifade edilmişti.
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Hatırlanacağı üzere Akşener, mayıs seçimleri sonrasında CHP'yi zehir zemberek sözlerle hedef almış ve 81 ilde 'ayrı aday' çıkaracaklarını söylemişti.