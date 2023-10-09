İYİ Parti’de tepki istifaları kapıda: Gereğini yaptı

Köylüoğlu’nun istifasına destek ise Akşener’in tasfiye ettiği Durmuş Yılmaz’dan geldi. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti’nin önceki dönem milletvekili Yılmaz, Köylüoğlu’nun istifasının sosyal medya hesabından alıntılayarak, “Sayın Başkan gerekeni yapmıştır, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre, Köylüoğlu’nun istifasının genel merkezde de karşılığı var. Teşkilat içinden yeni tepki istifalarının gelmesi de bekleniyor. Tepkilerin istifa dalgasına dönüşmesi halinde, Akşener’in ‘ittifaksız siyaset üretme’ politikasının yeniden gözden geçirmesi masada. Akşener’in, Genel İdare Kurulu’nda oy çokluğu ile alınan 81 ilde aday çıkarma kararının arkasında ne kadar duracağı da tartışma konusu oldu.