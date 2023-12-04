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İYİ Parti'de yerel seçim kararı: CHP'nin iş birliği teklifi reddedildi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifi oy çoğunluğuyla reddetme kararı alındı. İYİ Parti GİK'te CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifi 35 hayır, 15 evet oyu ile reddedildi.

19:16 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:43 - 4/12/2023 Pazartesi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti. Bu gelişmelerin ardından toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yerel seçimlerde iş birliği için karar verildi.

İYİ Parti, yerel seçimlerde iş birliğine 'hayır' dedi. İYİ Parti GİK'te CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifi 35 hayır, 15 evet oyu ile reddedildi.

"Seçime hür ve müstakil gireceğiz"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısı sonrası açıklama yaptı.


Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını ifade edip "GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır." dedi.


Zorlu'nun açıklamaları şöyle:

"GİK toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai karara bağlamıştır. İYİ Parti, kendisine bir çıkış yolu aradığı zamanda umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur.


Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük açıklıkla ortaya koymuş ve oylamaya geçilmiştir.


GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya kapalı.



#İYİ Parti
#CHP
#Yerel Seçim
#İş Birliği
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