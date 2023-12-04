İYİ Parti'de yerel seçim kararı: CHP'nin iş birliği teklifi reddedildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'ye yaptıkları ittifak teklifine ilişkin yarını işaret etti. ""Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım" diyen Özel, "Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız." dedi.