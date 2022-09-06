İYİ Parti’den ‘bakanlık’ vaadine sert tepki

Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık vaadinin ardından İyi Parti kanadından yapılan açıklamalar da 6’lı masadaki partilerin ajandalarının ayrışabileceğini göz önüne koyuyor. Tekin’in açıklamalarının ardından ilk tepki İyi Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi. Ağıralioğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “İyi Parti’nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın, ‘Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız’ beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da, “Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok. Kime ve neye hizmet ettiği belli olan bu açıklamaya, bizden önce ses çıkarması gerekenler de sükut etmesin. İyi Parti’yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir” dedi.

Koray Aydın

Bunu duyan herkes ayaklanmış durumda

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın da, Tekin’in ifadelerini sorumsuzluk ve iş bilmezlik olarak tanımladı. Aydın, “Bu kadar olmaz. Biz bir yandan üretiyoruz, onlar yıkıyor. Bu nasıl bir şeydir? Kabul edilir değil” diye konuştu. Aydın, Tekin sözlerinin İyi Parti’nin huzursuz olduğunu belirterek, “Şu anda bunu duyan herkes ayaklanmış vaziyette. Ne gerek var şimdi! Bu yol böyle devam ederse sonuçlarının iyi olmayacağı belli” ifadelerini kullandı.

Tabanın da bu durumdan rahatsız olduğunu kaydeden Aydın, tabanın bu açıklamaları kabul etmediğini kaydederek, “Bu söylemleri kendi adlarına mı söylüyorlar, yoksa ittifak adına mı? Biraz çekidüzen vermek, dikkatli olmak, gelecek planlamasına dayalı olarak hakaret etmek gerekir” dedi. Aydın, dün Twitter’dan da “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in defalarca ifade ettiği gibi, İYİ Parti, HDP’yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırmaktadır. Partimizin görüşü nettir! HDP’ye Bakanlık verme söylemi asla kabul edilemez!” dedi. HDP’li Sırrı Sakık ise partisinin bakanlık derdinde olmadığını öne sürdü. Sakık, CHP ve İyi Parti’ye “Birileri çıkıyor ‘cumhurbaşkanı’, bir diğer ‘başbakan olacağım’ diyor. Kimin sayesinde olacak?” diye sordu.

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