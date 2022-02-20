Gündem İYİ Partiden CHPye geçen Bülent Uygurdan skandal paylaşım Kadın bedeni üzerinden muhalefet
POLİTİKA

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bülent Uygur'dan skandal paylaşım: Kadın bedeni üzerinden muhalefet

İYİ Parti'den CHP'ye geçen İzmir Buca Meclis Üyesi Bülent Uygur, cinsiyetçi paylaşımıyla tepki çekti. Kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirmek isteyen Uygur, yağ şişesini elinde tutan kadının fotoğrafıyla ilgili "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden CHPye geçen meclis üyesi Bülent Uygurdan skandal paylaşım: Kadın bedeni üzerinden muhalefet
​İYİ Parti'den CHP'ye geçen meclis üyesi Bülent Uygur'dan skandal paylaşım

İYİ Parti'li olan ancak yerel seçimlerde CHP listesinden Buca Belediye Meclis Üyesi seçilen ve seçimlerden sonra CHP'de kalmayı tercih eden Bülent Uygur, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Uygur, Facebook'taki paylaşımında kadın cinsiyeti üzerinden yağ fiyatlarını eleştirdi.

Bülent Uygur ve Müsavat Dervişoğlu
Bülent Uygur ve Müsavat Dervişoğlu

SKANDAL İFADELER

Paylaşımında elinde yağ şişesi bulunan bir kadının fotoğraflarına yer veren Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor" gibi skandal ifadeler kullandı.

Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Uygur'un paylaşımına AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, sert sözlerle tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Büyükdağ, "CHP’li Bülent Uygur’un; kadın cinsiyeti üzerinden vermek istediği mesaj kadına bakış açısını ortaya koyuyor! Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi; bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
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