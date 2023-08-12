İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Akşener İzmir'i istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener'in bu açıklamasının ardından partililerden de CHP'ye yönelik sert mesajlar geldi. Yerel seçimlere ittifak olmadan girmek isteyen İYİ Partililer, eski ortaklarına 'yalnız yürüyeceğiz' mesajları gönderdi.
Akşener'den CHP'ye ittifak şartı
Milliyet yazarı Zafer Şahin, Akşener'in yerel seçimlerde farklı bir yoldan ilerleyeceğini öne sürdü. Akşener'in yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye üç şartı olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi: