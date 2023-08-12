İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Akşener İzmir'i istiyor

CHP’nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam. Kılıçdaroğlu’nun iç sesi Bülent Kuşoğlu daha geçen hafta “Kazandığımız hiçbir belediyeyi kimseyi vermeyiz” dedi. Ama siyaset bu. 24 saatte bütün dengeler değişir… Bir tarafta İstanbul ve Ankara… Diğer tarafta yıllardır CHP’nin kalesi olarak kabul edilen İzmir… "