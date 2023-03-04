İYİ Parti’den CHP’yi karıştıracak pazarlık iddiaları: Dört partiye 54 vekil teklif edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , " Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür " açıklamasıyla Altılı Masa'yı resmen dağıttı.

Ankara'da hareketli günlerin fitilini açıklayan karar sonrası Altılı Masa'da bulunan CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti de Akşenersiz toplantı gerçekleştirdi.

İYİ Parti, CHP'nin dört lidere teklifini açıkladı

Ancak bu toplantıdan saatler öncesinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Karakış, yaptığı paylaşımda CHP'nin dört partiye yaptığı teklifi açıkladı.

Karakış açıklamasında CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri için Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti'ye 54 vekil teklif ettiğini belirtti.

İşte Karakış'ın CHP'nin teklifini yazdığı o paylaşımı:

"CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin KK'yı desteklemesi için.

Bugün vekillik karşılığı destek verenler, yarın Erdoğan bakanlık teklif ettiğinde "Hayır" diyecek iradeyi gösterecek mi?