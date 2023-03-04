İYİ Parti’den CHP’yi karıştıracak pazarlık iddiaları: Dört partiye 54 vekil teklif edildi

Yiğit Karakış, CHP'nin Altılı Masa'nın dört liderine 54 vekil vadettiğini ileri sürdü.
Ankara'da hareketli günlerin fitilini açıklayan karar sonrası Altılı Masa'da bulunan CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti de Akşenersiz toplantı gerçekleştirdi.
İYİ Parti, CHP'nin dört lidere teklifini açıkladı
Ancak bu toplantıdan saatler öncesinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Karakış, yaptığı paylaşımda CHP'nin dört partiye yaptığı teklifi açıkladı.
Karakış açıklamasında CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri için Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti'ye 54 vekil teklif ettiğini belirtti.
"CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin KK'yı desteklemesi için.
Bugün vekillik karşılığı destek verenler, yarın Erdoğan bakanlık teklif ettiğinde "Hayır" diyecek iradeyi gösterecek mi?
TBMM'ye çoğu AKP tabanından gelecek 54 vekil yerleştiriyorsunuz. Zeka küpleri sizi."