İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na gönderme gibi 'seçim' açıklaması: Ciddi bir hazırlık var

İYİ Partili Buğra Kavuncu, 'yerel seçimlere tek gitme' arzularının çok yüksek olduğunu söyledi.
CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
İlk veto HDP'den: Kendi ittifakımızı geliştireceğiz
İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.
Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.
Bir veto da İYİ Parti'den: Seçimlere tek başımıza girecek ciddi bir hazırlık yürütüyoruz
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatları olarak yerel seçimlere tek başlarına girecek ciddi bir hazırlık yürüttüklerini söyledi.