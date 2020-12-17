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Gündem İYİ Partiden ihraç edilen Özdağın parti kuracağı iddia edildi
POLİTİKA

İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya “FETÖ’cü” demesi ve Meral Akşener yönetimine ilişkin eleştirilerinin ardından partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. İki milletvekilinin de Özdağ’a katılacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” iddiasında bulunması tartışmalara neden olmuştu.

Meral Akşener yönetimini de sert sözlerle eleştiren Özdağ, disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.

Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi
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Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

İhraç edilmesinin ardından yeni parti hakkında açık kapı bırakan Özdağ için, HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir tarafından önemli bir iddia gündeme getirildi.

Özdağ'dan yeni iddia: Akşener'in talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı
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Özdağ'dan yeni iddia: Akşener'in talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı

Ümit Özdağ’ın parti kuracağının kesinleştiği öne sürüldü. İki milletvekilinin de Özdağ’ın kuracağı partiye katılacağı iddia edildi.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
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İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


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