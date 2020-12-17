İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” iddiasında bulunması tartışmalara neden olmuştu.
Meral Akşener yönetimini de sert sözlerle eleştiren Özdağ, disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.
GÜNDEM
Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi
İhraç edilmesinin ardından yeni parti hakkında açık kapı bırakan Özdağ için, HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir tarafından önemli bir iddia gündeme getirildi.
GÜNDEM
Özdağ'dan yeni iddia: Akşener'in talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı
Ümit Özdağ’ın parti kuracağının kesinleştiği öne sürüldü. İki milletvekilinin de Özdağ’ın kuracağı partiye katılacağı iddia edildi.
OYNAT 03:49
İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.