Özdağ'dan yeni iddia: Akşener'in talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan ahlak sınırını aşan sözler: Gazozuma hap mı attınız ne yaptınız, şebekeye şap katacağım

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında ahlak sınırını aşan ifadeler kullandı. Bir sendika temsilcisinin belediyedeki uygunsuz görüntüleri ve yine bir müdürün bilgisayarında bulunan erotik görüntüler hatırlatılan Özcan, 'Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp söyleyeyim. Burak Bey rahat ol. Gazozun içine bir şey atmadık rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Bir şey olmaz rahat olun. Gazozuma hap mı attınız ne yaptınız? Belediye şebekesine şap katacağım' diye konuştu.

