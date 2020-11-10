Özdağ'dan yeni iddia: Akşener'in talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı

Cumhuriyet Gazetesi’nden İpek Özbey'e konuşan Özdağ, 2018 genel seçimlerinden önce Akşener’in emriyle İYİ Parti'nin yeni bir anayasa hazırlamak üzere HDP ile masaya oturduğunu öne sürdü.
Özdağ şu açıklamaları yaptı:
- "Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İYİ Parti Milletvekillerine, bütün İYİ Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir.
- 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’den iki kişi Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu."
Akşener partiden ayrılmam için haber yolladı
Özdağ ayrıca, partinin 2. Olağan Kongresinden sonra Akşener’in, İYİ Parti’den ayrılması için kendisine kamuoyu araştırmalarını yapan bir şirketin sahibiyle haber yolladığını iddia etti. Özdağ, Akşener’in Aytun Çıray ve İsmail Koncuk ile de çalışmak istemediğini ilettiğini ifade ederek, “Düşünün bir genel başkan partinin kendisi ile birlikte iki kurucusundan birisi olan milletvekilinin partiden ayrılması için saha araştırması yaptırıyor” dedi.