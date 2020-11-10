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Gündem Özdağdan yeni iddia Akşenerin talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı
POLİTİKA

Özdağ'dan yeni iddia: Akşener'in talimatıyla İYİ Parti ve HDP anayasa hazırladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamaları sonrası partiden ihracı istenen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti’nin Akşener'in talimatıyla HDP ile masaya oturduğunu ve yeni bir anayasa hazırladığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ

Cumhuriyet Gazetesi’nden İpek Özbey'e konuşan Özdağ, 2018 genel seçimlerinden önce Akşener’in emriyle İYİ Parti'nin yeni bir anayasa hazırlamak üzere HDP ile masaya oturduğunu öne sürdü.

Özdağ şu açıklamaları yaptı:

  • "Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İYİ Parti Milletvekillerine, bütün İYİ Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir.
  • 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’den iki kişi Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu."

İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi
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Akşener partiden ayrılmam için haber yolladı

Özdağ ayrıca, partinin 2. Olağan Kongresinden sonra Akşener’in, İYİ Parti’den ayrılması için kendisine kamuoyu araştırmalarını yapan bir şirketin sahibiyle haber yolladığını iddia etti. Özdağ, Akşener’in Aytun Çıray ve İsmail Koncuk ile de çalışmak istemediğini ilettiğini ifade ederek, “Düşünün bir genel başkan partinin kendisi ile birlikte iki kurucusundan birisi olan milletvekilinin partiden ayrılması için saha araştırması yaptırıyor” dedi.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
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İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


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