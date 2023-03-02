İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz: Millet beşten büyüktür

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün 12'nci kez toplanan Altılı Masa'dan yine aday çıkmadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdi.
Masadaki anlaşmazlığın nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. Kulislerde çok sayıda iddia ortaya atılırken, İYİ Parti'den bunu doğrulayan bir paylaşım geldi.
İYİ Parti'li Dikbayır: Milletimiz ne derse o
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz
Dikbayır, gelen tepkilerden dakikalar sonra paylaşımını kaldırdı.