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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz: Millet beşten büyüktür

Altılı Masa'nın aday belirlemek için yaptığı 12'nci toplantı da sonuç vermedi. Toplantı sonrası İYİ Parti'den manidar bir açıklama geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." ifadelerini kullandı. Daha sonra "Millet beşten büyüktür." şeklinde bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, ikinci paylaşımını dakikalar sonra apar topar kaldırdı.

21:30 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün 12'nci kez toplanan Altılı Masa'dan yine aday çıkmadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdi.

Masadaki anlaşmazlığın nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. Kulislerde çok sayıda iddia ortaya atılırken, İYİ Parti'den bunu doğrulayan bir paylaşım geldi.

İYİ Parti'li Dikbayır: Milletimiz ne derse o


İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o."
ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz

Daha sonra
"Millet beşten büyüktür."
şeklinde bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır'ın bu paylaşımı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz olarak yorumlandı.

Dikbayır, gelen tepkilerden dakikalar sonra paylaşımını kaldırdı.




#İYİ Parti
#Ümit Dibayır
#CHP
#Altılı Masa
38 dakika önce
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