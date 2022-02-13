İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması: Hiçbir itirazımız yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Halk TV'de yayınlanan "Asıl Mesele" programına konuk olarak katıldı. Erdem, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZIMIZ YOK"
Erdem, program sunucusu gazeteci İnan Demirel'in "Partinizin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı?" sorusuna "Hiçbir suretle yok" yanıtını verdi.
Erdem, partisinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı olmadığını dile getirirken, karar verme aşamasında Millet İttifakı'nda yer alacak diğer partilerle birlikte karar verileceğinin de altını çizdi.