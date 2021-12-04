İYİ Parti'den kopuşlar sürüyor: MHP'ye geçtiler

İzmir'de MHP il binasında İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye üye olan 14 kişi için tören düzenlendi. Yeni üyelere parti rozetleri takıldı. 14 kişi, İYİ Parti'nin Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa etti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız, yeni katılımlarla daha da güçleniyoruz" dedi.