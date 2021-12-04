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İZMİR

İYİ Parti'den kopuşlar sürüyor: MHP'ye geçtiler

İzmir'de İYİ Parti'nin Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa eden 14 kişi MHP'ye geçti. MHP İzmir il binasında düzenlenen törenle yeni üyelere rozetleri takıldı.

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Haber Merkezi Diğer
İYİ Partiden kopuşlar sürüyor: MHPye geçtiler
Fotoğraf: Twitter (MHP İzmir İl Başkanlığı)

İzmir'de MHP il binasında İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye üye olan 14 kişi için tören düzenlendi. Yeni üyelere parti rozetleri takıldı. 14 kişi, İYİ Parti'nin Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa etti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız, yeni katılımlarla daha da güçleniyoruz" dedi.

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