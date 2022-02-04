İYİ Parti’den LGBT derneğine ziyaret

İYİ Parti Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu Başdanışmanı Alp Emeç ve İYİ Parti Gençlik Uluslararası İlişkiler MYK üyesi Fatih Özgüven LGBT derneğine ziyarette bulundu.

LGBT derneği SpoD (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), İYİ Partililerin ziyaretini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Görüşmede, LGBT’lilerin siyasette temsil edilmesinin konuşulduğu açıklandı.

EŞCİNSELLİĞİ NORMALLEŞTİRME KAMPANYASI

İYİ Partililerin ziyaret gerçekleştirdiği SpoD, "Türkiye buna hazır" sloganıyla eşcinselliğin normalleştirilmesine yönelik kampanya başlatmıştı.

Kampanyamızı büyük bir heyecanla duyuruyoruz!



Türkiye halklarının her kesiminde on yıllardır olduğu gibi bugün de var olmaya devam ediyoruz. Toplum bizden başkası değil.



Türkiye LGBTİ+’lara hazır. Türkiye Buna Hazır!



Detaylı bilgi: https://t.co/rGdtU0vVH8#TürkiyeBunaHazır pic.twitter.com/r6bhQN4eR0 REKLAM January 20, 2022

CHP'DEN SEÇİM VAADİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip ‘LGBT’ demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıklamıştı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?