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POLİTİKA

İYİ Parti’den LGBT derneğine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç büyük şehre afişler astırarak eşcinsellere ‘yasal düzenleme’ sözü vermesinin ardından İYİ Parti’den LGBT derneğine ziyaret gerçekleştirildi. İYİ Parti Gençlik Uluslararası İlişkiler MYK üyeleri Fatih Özgüven ve Alp Emeç, SpoD isimli LGBT derneğinde görüşmede bulundular.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti’den LGBT derneğine ziyaret
LGBT derneğinin hesabından paylaşılan fotoğraf.

İYİ Parti Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu Başdanışmanı Alp Emeç ve İYİ Parti Gençlik Uluslararası İlişkiler MYK üyesi Fatih Özgüven LGBT derneğine ziyarette bulundu.

LGBT derneği SpoD (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), İYİ Partililerin ziyaretini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Görüşmede, LGBT’lilerin siyasette temsil edilmesinin konuşulduğu açıklandı.

EŞCİNSELLİĞİ NORMALLEŞTİRME KAMPANYASI

İYİ Partililerin ziyaret gerçekleştirdiği SpoD, "Türkiye buna hazır" sloganıyla eşcinselliğin normalleştirilmesine yönelik kampanya başlatmıştı.

CHP'DEN SEÇİM VAADİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip ‘LGBT’ demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıklamıştı.

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