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İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in 'adaylık' çağrısına uymayan CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığının 'vefasızlık' olduğu belirterek "Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum" dedi.

09:23 . 6/03/2023 Monday
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır.

CHP'nin başı çektiği Altılı Masa yaklaşık bir yıldır cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışırken, son toplantıdan aday yerine 'kaos' çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak kulisleri sonrası, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek açıklama ile Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurdu.

Bununla da yetinmeyen Akşener, cumhurbaşkanı adaylığında öne çıkardığı iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da kendisine destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Ancak hem Yavaş hem de İmamoğlu, Akşener'in çağrısına kulak asmayıp genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını duyurdu.

Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu.

Dikbayır istifaya davet etti

Tüm bu gelişmeler tartışılırken, Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem etti.

İki isme 'istifa' imasında bulunan Dikbayır
"Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum."
dedi.


#Altılı masa
#CHP
#İyi parti
#Ümit Dikbayır
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı
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