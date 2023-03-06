İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Akşener, "Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim. 'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti" dedi.