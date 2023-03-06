İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır.
CHP'nin başı çektiği Altılı Masa yaklaşık bir yıldır cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışırken, son toplantıdan aday yerine 'kaos' çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak kulisleri sonrası, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek açıklama ile Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurdu.
Bununla da yetinmeyen Akşener, cumhurbaşkanı adaylığında öne çıkardığı iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da kendisine destek vermeleri için çağrıda bulundu.
Ancak hem Yavaş hem de İmamoğlu, Akşener'in çağrısına kulak asmayıp genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını duyurdu.
Dikbayır istifaya davet etti
Tüm bu gelişmeler tartışılırken, Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem etti.